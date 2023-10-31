МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Цены на нефть демонстрируют небольшой рост на торгах во вторник. Эффект замедления инфляции в еврозоне был нивелирован информацией об увеличении добычи ОПЕК, передает Reuters.

К 13.42 по Гринвичу декабрьские фьючерсы на Brent повысились в цене на 21 цент, или 0,24%, до 87,66 доллара за баррель. Позднее во вторник произойдет их экспирация. Более активно торгующиеся январские фьючерсы прибавили в цене 7 центов, или 0,08%, до 86,42 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI подорожали на 4 цента, или 0,05%, до 82,35 доллара за баррель.

И декабрьские, и январские фьючерсы на Brent торговались ранее в ходе сессии с повышением на 1 доллар, однако котировки остаются ниже 90 долларов за баррель на фоне слабых макроэкономических данных Китая и в свете отсутствия крупномасштабной эскалации на Ближнем Востоке.

Добыча нефти в странах ОПЕК в октябре выросла на 180 000 баррелей в день, чему способствовало увеличение производства в Нигерии и Анголе, несмотря на сокращение добычи в Саудовской Аравии и некоторых других странах ОПЕК+. Об этом свидетельствуют представленные во вторник результаты проведенного Reuters опроса.

В понедельник нефть дешевела частично "из-за того, что наземное наступление Израиля в секторе Газа пока идет очень постепенно, и потому все еще не спровоцировало дальнейшей эскалации", полагают аналитики Commerzbank.

Инвесторы по-прежнему опасаются возможного вовлечения других стран в конфликт.

"Если региональные державы будут в большей степени напрямую вовлечены в конфликт, предложение нефти может оказаться под угрозой. Это не является нашим базовым сценарием, но падение экспорта нефти из Ирана на 0,3-0,5 млн баррелей в день создаст еще больший дефицит на рынке, которому и так не хватает предложения", — комментирует Джованни Стауново из UBS.

Также в фокусе внимания инвесторов — заседание руководства ФРС США в среду. Судя по Fedwatch, рынок не ждет изменения ключевых ставок.