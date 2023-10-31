МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Во вторник нефтяные фьючерсы торгуются с повышением, поскольку замедление инфляции в еврозоне в октябре укрепило надежды на то, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) вряд ли продолжит повышать процентные ставки. Данные по инфляции в европейском блоке отодвинули на второй план информацию об увеличении добычи ОПЕК, пишет Reuters.

К 15.42 по Гринвичу декабрьские фьючерсы на Brent повысились в цене на 32 цента, или 0,4%, до 87,77 доллара за баррель. Позднее во вторник произойдет их экспирация.

Более активно торгующиеся январские фьючерсы прибавили в цене 47 центов, или 0,6%, до 86,82 доллара за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI подорожали на 44 цента, или 0,55%, до 82,73 доллара за баррель. Январские контракты на WTI подорожали на 45 центов, или 0,6%, до 82,15 доллара за баррель.

"Основной объем премии за (геополитический) риск (постепенно) покидает рынок, теперь инвесторы фокусируются на истинном соотношении спроса и предложения", — отметил Дэннис Кисслер, старший вице-президент BOK Financial.

Впрочем, инвесторы по-прежнему опасаются, что конфликт между Израилем и группировкой ХАМАС может распространиться на соседние ближневосточные страны.

"Пока ситуация на Ближнем Востоке не затронула нефтяные потоки. (Однако) наземная фаза (израильской) операции (в секторе Газа) расширяется, усиливается риск вовлечения в конфликт Ирана, и все это подстегивает опасения по поводу возможного ограничения предложения", — считает Фиона Чинкотта, главный аналитик City Index.