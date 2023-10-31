МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Цены на золото снизились во вторник, и рост котировок по итогам октября может оказаться самым сильным с марта, сообщило агентство Reuters. Конфликт на Ближнем Востоке повысил спрос на активы-убежища, а внимание трейдеров переключилось на начавшееся во вторник заседание Федеральной резервной системы.

По состоянию на 18.30 по Гринвичу спот-цены на золото упали на 0,8%, до 1980,71 доллара за унцию. В ходе сессии они поднимались до 2007,59 доллара за унцию.

На COMEX фьючерсы на золото закрылись с понижением на 0,6%, до 1994,30 доллара за унцию.

Цены снизились, наткнувшись на психологически значимое сопротивление около 2000 долларов, а также на фоне фиксации прибыли перед важными экономическими отчетами, говорит Дэвид Мегер из High Ridge Futures

"Мы по-прежнему позитивно оцениваем перспективы золота, учитывая сохранение спроса на активы-убежища из-за ближневосточного конфликта", — добавляет он.

Цены достигли самого низкого уровня за семь месяцев на отметке 1809,50 доллара за унцию 6 октября, за день до того, как Хамас напал на Израиль. По итогам месяца котировки могут показать рост более чем на 7%, так как инвесторы обращаются к активам-убежищам на фоне продолжающегося кризиса.

В фокусе внимания рынка на текущей неделе остается решение Министерства финансов США по рефинансированию, а также решение Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике, которое будет опубликовано в среду по окончании начавшегося во вторник двухдневного заседания. Как показывает разработанный СМЕ индикатор FedWatch, рынки ожидают, что ФРС оставит процентные ставки без изменений.

В пятницу будут представлены ежемесячные данные по занятости в США.

"Сильный отчет по рынку труда может позитивно отразиться на доходности облигаций и негативно повлиять на котировки золота, — говорит Мегер. — Ослабление активности на рынке труда повысит вероятность того, что ФРС проявит склонность к менее агрессивному ужесточению, и тогда маятник качнется в противоположную сторону".

Согласно данным Всемирного совета по золоту, мировой спрос на золото без учета внерыночной торговли в 3-м квартале упал на 6%, так как покупки центральными банками оказались ниже рекордных уровней прошлого года, а потребление ювелирами также снизилось.

Серебро на рынке спот подешевело на 2,4%, до 22,75 доллара за унцию, платина повысилась в цене на 0,13%, до 930,68 доллара. Цены на эти металлы могут продемонстрировать рост по итогам октября.

Палладий подешевел на 0,5%, до 1122,60 доллара за унцию, но его месячное падение может составить около 10%.