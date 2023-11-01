МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Цены на золото в среду остаются у флэтовой линии в ожидании решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по денежно-кредитной политике. Как сообщает Reuters, инвесторов интересуют комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла, которые помогут оценить, в каком направлении движутся процентные ставки и как долго они будут оставаться на повышенных уровнях.

К 09.47 по Гринвичу золото на спот-рынке торгуется почти без изменений, по 1980,89 доллара за унцию. На COMEX фьючерсы на золото опустились в цене на 0,2%, до 1989,8 доллара за унцию.

На рынке наблюдается сильно запоздавшая консолидация после стремительного ралли в предыдущие три месяца. Цены могут откатиться даже до 1952 долларов за унцию, полагает Оле Хансен, главный стратег-аналитик по сырьевым рынкам в Saxo Bank.

Двухдневное заседание ФРС закончится в среду в 18.00 по Гринвичу, а выступление Пауэлла состоится в 18.30 по Гринвичу.

Серебро на рынке спот подешевело на 1,2%, до 22,62 доллара за унцию, платина понизилась в цене на 1,4%, до 920,73 доллара. Палладий подорожал на 0,2%, до 1117,29 доллара за унцию.

"В настоящий момент платина и серебро выглядят дешево по сравнению с золотом. Возможно, в краткосрочной перспективе мы можем ждать от этих двух металлов опережающей динамики", — комментирует Хансен.