МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Британский фунт в среду немного ослаб против американского доллара, сообщает Reuters. Трейдеры ждут решений по денежно-кредитной политике от Федеральной резервной системы позднее в среду и от Банка Англии в четверг.

В 11.18 по Гринвичу пара британский фунт/доллар США торговалась с понижением на 0,17%, по 1,2133.

"Пара британский фунт/доллар США стабилизировалась после небольшого снижения в ходе предыдущей сессии, — говорит Фиона Чинкотта, аналитик City Index. — Рынок ждет решения по ставке ФРС".

Ожидается, что ФРС оставит ключевую процентную ставку без изменений. Внимание трейдеров также будет направлено на данные производственного сектора и рынка труда США, а также на японскую иену, которая торгуется около 12-месячного минимума против доллара США, подогревая предположения о том, что власти Японии могут провести интервенцию для поддержания национальной валюты.

Ипотечный банк Nationwide сообщил о неожиданном росте цен дома в Великобритании в октябре. Они подорожали на 1%, хотя это в большей степени было связано с недостатком предложения, нежели с восстановлением самого рынка, который сильно пострадал от роста стоимости заимствований.

Превысившие ожидания данные рынка жилья немного поддержали фунт в паре с евро, отмечает Николас Риз, валютный аналитик Monex. Пара евро/британский фунт упала на 0,15%, до 0,8689.

"И все же это, скорее всего, результат преувеличения значимости улучшений, отмеченных на рынке недвижимости Великобритании", — говорит Риз, обращая внимание на ослабление активности на этом рынке из-за вытеснения с него потенциальных претендентов на ипотеку.

Последним свидетельством ослабления экономики Великобритании стали вышедшие в среду данные производственного сектора, ситуация в котором в октябре была хуже, чем предполагалось.

Признаки ослабления экономики могут подтолкнуть руководство Банка Англии к сохранению ключевой ставки на уровне 5,25%, считает Чинкотта.

Рынки оценивают вероятность того, что на заседании в четверг британский центральный банк оставит ставки без изменений, в 92%.

Экономисты RBC также считают, что Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии не будет повышать ставки. Кроме того, они полагают, что сентябрьское повышение ставок было последним в текущем цикле ужесточения денежно-кредитной политики.

Экономисты RBC отмечают, что данные, вышедшие после августовского повышения ключевой процентной ставки Банка Англии, в основном говорят в пользу сохранения ставок без изменений, "указывая на ослабление рынка труда, снижение экономической активности и замедление инфляции".

Британский фунт снизился по итогам трех месяцев подряд, с августа по октябрь, потеряв за этот период 5,5%.