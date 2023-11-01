МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Цены на золото в среду остаются у флэтовой линии в ожидании решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по денежно-кредитной политике. Инвесторов интересуют комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла, которые помогут оценить, в каком направлении движутся процентные ставки и как долго они будут оставаться на повышенных уровнях, пишет Reuters.

К 13.57 по Гринвичу золото на спот-рынке торгуется с повышением на 0,1%, по 1985,10 доллара за унцию. На COMEX фьючерсы на золото торгуются почти без изменений, по 1994,5 доллара за унцию.

"Ралли золота было обусловлено прежде всего геополитическими рисками. В долгосрочной перспективе золото может получить поддержку от слабых американских макроэкономических данных и понижения процентных ставок", — комментирует Даниэль Гали, стратег-аналитик по сырьевому рынку в TD Securities.

"В краткосрочной перспективе цены вырастут выше 2000 долларов за унцию", — добавляет он.

На этой неделе цены на золото немного откатились вниз после преодоления в пятницу ключевой отметки 2000 долларов за унцию. В октябре этот драгоценный металл взлетел в цене более чем на 7% благодаря повышению спроса на активы-убежища в условиях конфликта на Ближнем Востоке.

Теперь в фокусе внимания находится заявление ФРС по денежно-кредитной политике, которое будет опубликовано в 18.00 по Гринвичу, а также комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла. Участники рынка ждут сохранения ключевой ставки на уровне 5,25-5,50%.

В пятницу будут представлены данные по числу рабочих мест в США вне сельского хозяйства.

Число рабочих мест в частном секторе США в октябре выросло на 113 000, засвидетельствовал опубликованный в среду отчет компании ADP. В сентябре рост рабочих мест составил 89 000. Данные за сентябрь не пересматривались. Экономисты, опрошенные Reuters, ожидали, что в октябре число рабочих мест в частном секторе выросло на 150 000.

Серебро на рынке спот подешевело на 0,6%, до 22,77 доллара за унцию, платина понизилась в цене на 1,1%, до 923,28 доллара. Палладий подорожал на 1%, до 1125,70 доллара за унцию. Судя по данным опроса Reuters, аналитики и трейдеры понизили прогнозы цен на платину и палладий в 2024 году ввиду относительно слабого производства автомобилей и опасений по поводу замедления мирового роста.