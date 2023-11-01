МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Цены на нефть выросли примерно на 2% на торгах в среду на фоне опасений в отношении возможного нарушения поставок вследствие конфликта на Ближнем Востоке, сообщило агентство Reuters. Инвесторы ждут завершения заседания руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США и публикации заявления по денежно-кредитной политике. Предполагается, что ФРС воздержится от повышения ставок.

К 14.50 по Гринвичу январские фьючерсы на Brent подорожали на 1,63 доллара, или 1,9%, до 86,65 доллара за баррель. Однако январские контракты остаются ниже уровня, на котором во вторник закрылись декабрьские фьючерсы. Фьючерсы на нефть WTI прибавили в цене 1,64 доллара, или 2%, до 82,66 доллара.

Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США в среду сообщило о росте запасов нефти. Коммерческие запасы нефти в США на неделе 21-27 октября увеличились на 800 000 баррелей до 421,9 млн баррелей, но остаются примерно на 5% ниже среднего пятилетнего значения. Опрошенные The Wall Street Journal аналитики в среднем ждали роста запасов на 0,5 млн баррелей. В свою очередь, опрошенные Reuters аналитики ждали роста запасов на 1,3 млн баррелей. Опубликованные днем ранее оценки Американского института нефти (API) также свидетельствовали о росте запасов на 1,3 млн баррелей.

"Ничего, что сильно не соответствовало бы ожиданиям, — констатирует аналитик Price Futures Group Фил Флинн. — Этого не было достаточно, чтобы сдвинуть котировки. Запасы выросли не так сильно, как прогнозировалось".

"Преобладающим будет оставаться влияние новостей с Ближнего Востока и опасений в отношении возможного распространения конфликта, которое приведет к нарушению поставок — в виде исчезновения иранской нефти с рынка или в результате ограничения перевозок через Ормузский пролив", — комментирует Эндрю Липоу, президент Lipow Oil Associates.

Духовный лидер Ирана и высший руководитель страны аятолла Али Хаменеи призвал мусульманские государства прекратить экспорт нефти и продовольствия в Израиль, требуя остановки бомбардировок сектора Газа. Об этом сообщают иранские государственные медиа.

Являющийся членом ОПЕК Иран добывал в 2022 году около 2,5 млн баррелей в день, следует из данных Минэнерго США.

Каллум Макферсон, глава сырьевого отдела в Investec, считает, что, если война не создаст угроз добыче нефти, "ценам трудно будет удержаться у недавних максимумов без поддержки стран ОПЕК+, и это делает встречу их представителей позднее в этом месяце критически важной".

В октябре инфляция в еврозоне достигла минимального уровня за два года, опустившись с 4,3% в сентябре до 2,9%, свидетельствуют предварительные данные Eurostat. Отталкиваясь от этого, участники рынка склонны считать, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) вряд ли будет повышать ставки в скором будущем.

Банк Англии примет решение по ставке в четверг.

Производственная активность в Китае в октябре неожиданно сократилась, поставив под сомнение хрупкое восстановление экономики страны в начале 4-го квартала. Об этом свидетельствует опубликованный в среду индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы Китая, рассчитываемый компанией Caixin Media Co. и S&P Global. Индикатор в октябре составил 49,5 против 50,6 в сентябре. Экономисты, опрошенные Reuters, ожидали, что индекс составит 50,8.