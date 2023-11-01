МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Доллар США укрепился в среду, после того, как Федеральная резервная система оставила процентные ставки без изменений, но не исключила возможность еще одного их повышения, отметив удивительную устойчивость американской экономики, сохраняющуюся вопреки агрессивному ужесточению денежно-кредитной политики, начатому центральным банком более года назад, сообщило агентство Reuters.

На момент написания статьи индекс доллара составлял 106,97, что на 0,3% выше уровня закрытия предыдущей сессии. Индекс торгуется в ограниченном диапазоне с начала октября, когда он достиг максимума почти за 12 месяцев на отметке 107,34, получив поддержку от скачка доходности американских гособлигаций на фоне сильного роста экономики США.

Пара доллар США/японская иена снизилась на 0,4%, до 151,09. Эта пара обычно следует за траекторией доходности двухлетних казначейских облигаций, которая упала на 6,9 базисного пункта, до 5%.

В заявлении ФРС по итогам двухдневного заседания Комитета по операциям на открытом рынке говорится, что его члены единогласно решили оставить целевой диапазон ключевой процентной ставки в 5,25%-5,50%, в котором она находится с июля. В нем также отмечается, что, поскольку рост числа рабочих мест по-прежнему "силен", а инфляция остается "повышенной", центральный банк будет продолжать оценивать "масштабы дополнительного денежно-кредитного ужесточения, которые могут быть необходимы для возвращения инфляции к 2% с течением времени".

Между тем трейдеры рынка фьючерсов на ставку по федеральным фондам повысили оценки вероятности того, что ФРС уже завершила повышение ключевой ставки и перейдет к ее понижению до июля следующего года. Вероятности повышения ставки в декабре и январе теперь оцениваются в 19% и 30%, соответственно, тогда как вечером во вторник оценивались в 28% и 39%.

"Хотя дополнительное повышение ставки, предусмотренное сентябрьскими прогнозами руководителей ФРС, все еще остается возможным с учетом силы рынка труда и повышательных рисков для инфляции, чем дольше Комитет по операциям на открытом рынке будет выдерживать паузу, тем больше будет снижаться уже и без того минимальная вероятность того, что это повышение состоится, — говорит Майкл Браун, рыночный аналитик TraderX. — Тем не менее, перспектива более продолжительного сохранения ключевой ставки на высоком уровне сохраняется, и на рынке, похоже, преждевременно учитывают в котировках понижение ставки на 25 базисных пунктов до июля следующего года".

Пара евро/доллар США снизилась на 0,3%, до 1,0547, после заявления ФРС и вышедших во вторник данных, указавших на замедление роста экономики и инфляции в еврозоне.

Пара британский фунт/доллар США упала на 0,4%, до 1,2111.