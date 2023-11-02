МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. В четверг, после того как накануне ФРС оставила процентные ставки без изменений, доллар США снизился против других основных валют, а чувствительные к риску валюты азиатских стран укрепились сильнее других, сообщает Reuters.

Инвесторы переключили внимание на предстоящее заседание Банка Англии. Пара фунт/доллар США поднялась на 0,3%, до 1,2180, а пара евро/фунт отступила до 86,98 на ожиданиях жесткой денежно-кредитной политики в Великобритании.

В среду председатель ФРС Джером Пауэлл не исключил дальнейшего повышения ставок, но отметил, что при ключевой ставке на максимуме за 22 года 5,5%, слишком сильное ужесточение условий финансирования так же опасно, как недостаточное.

После этого заявления рынки понизили оценку вероятности повышения ставок в декабре менее чем до 20%. Доходность десятилетних казначейских облигаций в США отступила от максимумов среды на 20 базисных пунктов, а фондовые индексы и рискованные валюты укрепились.

Пара австралийский доллар/доллар США в среду выросла на 0,9%, а в четверг — еще на 0,7%, до трехнедельного максимума 0,6439. Пара новозеландский доллар/доллар поднялась до максимума за две недели 0,5896.

Биткоин впервые с мая прошлого года прорвал вверх уровень 35 000 долларов США.

Аналитик IG Markets Тони Сикамор считает, что дальнейшее повышение ставок ФРС после ее заседания стало менее вероятным, а руководители центрального банка стали более осторожными.

"Это поддержало фоновые рынки и, думаю, наиболее рискованные активы, к которым относится биткоин", — сказал он.

Мнение трейдеров о том, что ставки ФРС достигли пика, поддерживается данными, которые указали на резкий спад активности в производственном секторе США. Вместе с тем другие данные говорят о силе рынка труда, что, возможно, позволит центральному банку долго удерживать ставки на высоких уровнях.

Пара евро/доллар США выросла на 0,2%, до 1,0597, укрепился и швейцарский франк, а против иены американская валюта отошла от однолетнего максимума.

Несмотря на то, что во вторник Банк Японии несколько смягчил порядок управления кривой доходности, иена пока неспособна развернуться, так как процентные ставки в США по-прежнему намного выше, чем в Японии.

С начала этого года иена снизилась против доллара более чем на 20%.

"Наблюдаемая два года слабость иены не прекратится, пока Банк Японии не начнет повышать ставки, причем до существенно превышающих ноль уровней", — сказал главный валютный аналитик Deutsche Bank Джордж Саравелос.

С вероятностью почти 90% рынки ожидают, что на заседании в четверг Банк Англии оставит ключевую ставу на пятнадцатилетнем максимуме, а понижения ставок они не ожидают не раньше сентября 2024 года, то есть намного позднее, чем в континентальной Европе.

"Котировки отражают мнение, согласно которому с учетом инфляционных рисков в Великобритании ставки Банка Англии будут оставаться высокими еще в течение ряда месяцев", — сказала аналитик RaboBank Джейн Фоули.

По ее словам, это позволит фунту немного вырасти против евро.