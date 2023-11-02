МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. В четверг цены на большинство цветных металлов растут на фоне снижения доллара, вызванного решением Федеральной резервной системы (ФРС) оставить процентные ставки без изменений. Кроме того, рынки обеспокоены возможными перебоями в поставках, пишет Reuters.

К 07.08 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME прибавили в цене 0,4%, до 8145,50 доллара за тонну.

Декабрьские контракты на медь на SHFE повысились на 0,2%, до 67 410 юаней (9120,27 доллара) за тонну.

В среду ФРС, как и ожидалось, оставила процентные ставки без изменений, укрепив уверенность рынка в том, что центральный банк США возьмет курс на более мягкую денежно-кредитную политику. Это в свою очередь оказало понижательное давление на доллар.

Ослабление доллара делает номинированные в нем сырьевые товары более дешевыми для держателей иных валют.

Премия на спот-рынке рафинированной меди в Китае снизилась с 2-месячного максимума, достигнутого ранее на текущей неделе. Это связано с поступлением новых импортных партий металла и более обильным предложением на рынке.

Опасения в отношении предложения также оказывают поддержку котировкам.

Компания Nyrstar планирует временно закрыть два цинковых рудника в штате Теннеси, США, к концу ноября из-за низких цен и влияния инфляции, сообщили в среду в Reuters.

Цинк на LME вырос в цене на 0,4%, до 2510,50 доллара за тонну, накануне достигнув 30-дневного максимума. Цинк на SHFE недавно торговался с повышением на 2,7%, на 3-недельном максимуме 21 535 юаней за тонну.

Между тем на этой неделе производители алюминия в китайской провинции Юньнань начали сокращать металлургические мощности, поскольку в регионе начинается сухой сезон. Алюминиевая промышленность в указанной провинции довольно сильно зависит от местного сектора гидроэнергетики.

Алюминий на LME вырос в цене на 0,4%, до 2245,50 доллара за тонну, олово подорожало на 0,4%, до 24 000 долларов, свинец — на 0,6%, до 2117 долларов. Никель опустился в цене на 0,5%, до 17 930 долларов.