МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Котировки природного газа в США в среду опустились примерно на 2% ввиду рекордной добычи, а также прогнозов менее холодной погоды и, соответственно, более слабого спроса на отопление в предстоящие две недели, чем ожидалось ранее, передает Reuters.

Во вторник цены подскочили на 7%, до 9-месячного максимума, и по итогам сессии достигли самого высокого уровня закрытия с 17 января. По итогам среды декабрьские фьючерсы на газ снизились в цене на 8,1 цента, или 2,3%, до 3,494 доллара за млн БТЕ.

Несмотря на снижение, котировки ближайших контрактов впервые с середины октября третий день подряд находятся на территории перекупленности, индекс относительной силы (RSI) превышает уровень 70.

На спот-рынке цены на газ с поставкой на следующий день из газотранспортного узла Henry Hub выросли на 5%, до 3,34 доллара за млн БТЕ.

Позже в четверг Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует еженедельный отчет о запасах газа.

Опрошенные Reuters аналитики полагают, что запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) США на неделе 21-27 октября выросли на 80 млрд кубических футов после роста на 74 млрд кубических футов неделей ранее. Год назад запасы увеличились на 99 млрд кубических футов, а среднее 5-летнее значение для отчетного периода составляет +57 млрд кубических футов.

Если оценка аналитиков верна, то общий объем запасов газа в ПХГ США составил 3,780 трлн кубических футов против 3,700 трлн кубических футов на прошлой неделе и 3,486 трлн кубических футов в аналогичный период прошлого года. Это на 5,8% выше среднего 5-летнего показателя (3,574 трлн кубических футов).

По данным LSEG, добыча природного газа в континентальных штатах США в октябре выросла до рекордных 104,2 млрд кубических футов в день со 102,6 млрд кубических футов в день в сентябре. Предыдущий рекордный максимум был зафиксирован в июле на уровне 103,1 млрд кубических футов в день.

Суточная добыча, как предполагают предварительные оценки, сократилась на 1,4 млрд кубических футов в день, до 7-дневного минимума 103,8 млрд кубических футов в день в среду. Впрочем, трейдеры оговаривают, что предварительные данные зачастую корректируются впоследствии.

Согласно прогнозам, в период 3-16 ноября холода отступят, и температурный режим в целом будет соответствовать норме.

В LSEG прогнозируют, что спрос на природный газ в США, включая экспорт, упадет до 103,7 млрд кубических футов в день на следующей неделе со 109,8 млрд кубических футов в день на этой неделе.

Поставки трубопроводного газа в Мексику в октябре в среднем составили 6,55 млрд кубических футов в день против 6,96 млрд кубических футов в день в сентябре, согласно данным LSEG. При этом в августе был достигнут месячный рекордный максимум 6,98 млрд кубических футов в день.

Поставки природного газа на семь крупнейших СПГ-терминалов в октябре выросли в среднем до 13,7 млрд кубических футов в день с 12,6 млрд кубических футов в день в сентябре. Максимальное значение этих поставок было достигнуто в апреле, на уровне 14 млрд кубических футов в день.

Фьючерсы на газ с поставкой из терминала TTF торговались примерно по 14 долларов за млн БТЕ, а азиатские контракты Japan Korea Marker (JKM) — по 18 долларов за млн БТЕ.