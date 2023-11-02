МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Цены на золото повысились в четверг, чему способствовали ослабление доллара США и снижение доходности казначейских облигаций, сообщило агентство Reuters. Некоторые участники рынка предполагают, что Федеральная резервная система (ФРС), вероятно, завершила цикл повышения ставок. По итогам очередного заседания в среду центральный банк США сохранил денежно-кредитную политику без изменений.

По состоянию на 09.24 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,3%, до 1987,90 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX прибавили 0,5%, до 1996,40 доллара.

Золоту предстоит некоторая консолидация, прежде чем котировки смогут продолжить рост, так как долгосрочные перспективы остаются позитивными, сказал Карло Альберто де Каса, рыночный аналитик Kinesis Money.

Трейдеры видят 72%-ю вероятность того, что ФРС в декабре оставит ключевые ставки без изменений, согласно FedWatch.

Индекс доллара упал на 0,5%, что сделало золото более доступным для держателей иных валют. Доходность 10-летних казначейских облигаций также снизилась и достигла более чем 2-недельного минимума.

Несмотря на то, что цены на золото пробили вверх уровень сопротивления 2000 долларов пару дней назад, де Каса склонен видеть сильное сопротивление в этом районе. По его мнению, восстановление цен на золото в октябре, "вероятно, было слишком быстрым".

Серебро на рынке спот прибавило 0,3%, до 23,04 доллара за унцию, платина выросла на 1%, до 929,53 доллара, а палладий торговался почти без изменений, на уровне 1102,56 доллара.