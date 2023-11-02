МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Цены на нефть продолжают повышаться на торгах в четверг после трехдневного падения. Склонность инвесторов к риску растет, так как Федеральная резервная система (ФРС) США оставила ключевые ставки без изменений, сообщает Reuters.

К 09.44 по Гринвичу фьючерсы на Brent подорожали на 1,28 доллара, или 1,51%, до 85,91 доллара за баррель, фьючерсы на WTI — на 1,33 доллара, или 1,65%, до 81,77 доллара за баррель.

Ралли цен на нефть сопровождается ростом других активов — по итогам завершившегося накануне заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США ключевая ставка осталась на уровне 5,25-5,50%.

Руководство ФРС, по всей видимости, все меньше уверено в том, каким будет его следующий шаг. С одной стороны, проведенного ужесточения денежно-кредитной политики, возможно, уже достаточно для торможения инфляции. С другой стороны, экономическая активность продолжает удивлять своей устойчивостью и превосходить прогнозы, в связи с чем она, вероятно, сможет выдержать и дальнейшее ужесточение.

В сентябре инфляция в США третий месяц подряд держалась на уровне 3,4%.

"Чтобы достичь ориентира 2%, нужно приложить дополнительные усилия. Ужесточение денежно-кредитной политики сработало эффективно, но новые повышения ставки, возможно, принесут больше вреда, чем пользы", — полагает Тамаш Варга, аналитик из PVM.

Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора еврозоны упал в октябре на 0,3 до 43,1. Значения ниже 50 свидетельствуют о сокращении деловой активности.

Позднее в четверг состоится заседание руководства Банка Англии. Предполагается, что он также сохранит ключевую ставку неизменной.