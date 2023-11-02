МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Европейские рынки акций и облигаций сегодня продолжили подъем, который охватил и другие мировые рынки, сообщает Reuters. После заявлений главы Федеральной резервной системы США трейдеры еще сильнее поверили в то, что процентные ставки в США — основной фактор, определяющий стоимость заемных средств в мире, — достигли своего пика.

Ожидается, что через несколько часов аналогичный сигнал подаст Банк Англии. На этом фоне европейский индекс STOXX 600 и лондонский индекс FTSE утром выросли более чем на 1%, причем STOXX 600 нацелен на первую четырехдневную полосу повышений с июля.

Доходность краткосрочных облигаций находилась на двухмесячных минимумах. На валютных рынках доллар ослаб к большому облегчению японской иены и десятков валют развивающихся стран, которые пострадали в этом году.

Основным тезисом для многих аналитиков стало заявление председателя ФРС Джерома Пауэлла о том, что 20-месячный цикл активного повышения ставок, скорее всего, замедлит рост экономики после "особо крупного", по его мнению, скачка ВВП США в 3-м квартале. Тем не менее Пауэлл не стал исключать еще одного повышения ставки в случае необходимости.

"Вчера на рынке ставок многое сложилось удачно", — сказал главный европейский экономист Jefferies Мохит Кумар, добавив, что сегодня основное внимание будет уделено Банку Англии и данным по заявкам на пособие по безработице и объему производственных заказов в США.

Фунт поднялся на 0,2% до 1,2173 доллара, но опустился до 87,14 пенса за евро. Дилеры ожидают решения по ставке Банка Англии, которое должно быть принято в 12.00 по Гринвичу и будет сопровождаться новыми экономическими прогнозами.

Рынки оценивают почти в 90% вероятность того, что британский центробанк сохранит ставки на текущем 15-летнем максимуме в 5,25%. Однако пока в котировках полностью не отражена вероятность снижения ставок к сентябрю 2024 года, причем это намного позже сроков предположительного начала снижения ставок в других частях Европы.

"Котировки отражают мнение о том, что ставки Банка Англии должны оставаться стабильными в течение нескольких месяцев, учитывая инфляционные риски в Великобритании", — сказала стратег по валютным операциям RaboBank Джейн Фоули.

Кумар из Jefferies добавил: "Мы по-прежнему считаем, что в ноябре ставки, кредиты и рынки акций могут продемонстрировать положительную динамику".

Ранее самый широкий индекс MSCI для АТР без Японии вырос на 1,6%, что является максимальным однодневным приростом с конца июля. Токийский Nikkei поднялся на 1,1%, а фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq указывают на очередное повышение на 0,5% в начале торгов на Уолл-стрит.

Инвесторы теперь ждут результаты Apple — индикатора потребительского спроса и состояния технологического сектора. Компания, базирующаяся в Купертино (Калифорния), вероятно, отчитается о сокращении квартальной выручки на 1%.

Следующим важным событием будет завтрашняя публикация данных по рабочим местам вне сельского хозяйства США. Аналитики ожидают, что в октябре их появилось 180 000 после роста на 336 000 в сентябре.

Ранее вышли неоднозначные данные, показавшие высокое число вакансий и уровень роста рабочих мест в частном секторе, не оправдавший ожиданий.

На рынках фьючерсов на федеральные фонды вероятность повышения ставок в декабре теперь оценивается ниже, примерно в 20%, а в январе — в 25%. Рынки учитывают в ценах 70%-ную вероятность того, что ужесточение политики закончилось и что уже в июне может начаться снижение ставок.

Положительный настрой инвесторов привел к росту на рынках сырья. Фьючерсы на Brent повысились на 1,6% до 85,95 доллара за баррель, а фьючерсы на West Texas Intermediate — на 1,8% до 81,87 доллара за баррель.

Золото выросло в цене почти на 10% с нападения ХАМАС на Израиль, вызвавшего напряженность на Ближнем Востоке. Сегодня золото подорожало на 0,2% до 1985,99 доллара за унцию.