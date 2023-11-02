МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. На торгах в четверг цены на нефть выросли на 1% после трехдневного падения. Как сообщает Reuters, склонность инвесторов к риску растет, так как Федеральная резервная система (ФРС) США и Банк Англии оставили ключевые ставки без изменений.

К 12.50 по Гринвичу фьючерсы на Brent подорожали на 91 цент, или 1,08%, до 85,54 доллара за баррель, фьючерсы на WTI — на 83 цента, или 1,03%, до 81,27 доллара за баррель.

Банк Англии оставил ставку на 15-летнем максимуме 5,25%. Ранее он повышал ставку 14 раз подряд, но заседание в четверг стало вторым, по итогам которого ставка осталась неизменной.

"Инфляция все еще слишком высока. Мы будем удерживать ставки на достаточно высоком уровне в течение достаточно продолжительного времени, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню 2%", — сказал управляющий Банка Англии Эндрю Бейли.

В США число первичных заявок на пособие по безработице на неделе 22-28 октября выросло на 5000 и с учетом коррекции на сезонные колебания составило 217 000. Об этом свидетельствуют данные Министерства труда, вышедшие в четверг.

"Крупнейшая экономика в мире остается устойчивой. Это было признано ФРС, так как ставка осталась нетронутой", — констатирует Тамаш Варга, аналитик PVM.