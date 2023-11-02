МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Цены на золото растут в четверг, а доллар США и доходность казначейских облигаций снизились на ожиданиях того, что Федеральная резервная система (ФРС), вероятно, завершила цикл ужесточения политики. Как сообщает Reuters, участники рынка ожидают публикацию данных США по числу рабочих мест вне сельского хозяйства, которые будут представлены в пятницу.

По состоянию на 13.34 по Гринвичу спот-цены на золото повысились на 0,2%, до 1985,20 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX прибавили 0,3% и торговались по 1993,80 доллара.

Укреплению котировок золота способствуют признаки некоторого ослабления активности на рынке труда США, которые позволяют предположить, что ФРС воздержится от дальнейшего повышения ставок. Об этом заявил Боб Хаберкорн, старший рыночный стратег-аналитик RJO Futures.

Представленные в четверг данные указывали на умеренный рост числа первичных заявок на пособие по безработице в США на отчетной неделе.

На рынке видят 85%-ю вероятность того, что в декабре ключевые процентные ставки ФРС останутся без изменений, согласно FedWatch.

В центре внимания находится ежемесячный отчет по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, который будет опубликован в пятницу. Эти данные могут пролить свет на дальнейшие перспективы денежно-кредитной политики ФРС.

"В котировки золота уже заложены геополитические риски. Если конфликт (на Ближнем Востоке) расширится, то это окажет повышательное давление на цены", — отметил Хаберкорн.

Серебро на рынке спот снизилось в цене на 0,3%, до 22,93 доллара за унцию. Платина потеряла 0,3%, до 917,90 доллара, а палладий торговался с повышением на 1,6%, по 1120,14 доллара.