МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Доллар США снизился против других основных валют в четверг на фоне укрепления убежденности инвесторов в том, что процентные ставки Федеральной резервной системы уже достигли пика, сообщило агентство Reuters. Накануне американский центральный банк оставил целевой диапазон ключевой ставки на прежнем уровне.

Британский фунт вырос после того, как Банк Англии оставил ключевую процентную ставку без изменений, на самом высоком уровне за 15 лет, а также просигнализировал о том, что не ожидает перехода к понижению ставок в ближайшее время.

Предположения рынка о том, что процентные ставки в США достигли пика, повысили общую склонность инвесторов к риску, оказав поддержку акциям и высокодоходным активам, таким как сырьевые товары и валюты развивающихся рынков.

В среду председатель ФРС Джером Пауэлл не исключил дальнейшего повышения ставок, но отметил, что при ключевой ставке на максимуме за 22 года 5,5%, слишком сильное ужесточение условий финансирования так же опасно, как недостаточное.

После этого заявления рынки понизили оценку вероятности повышения ставок в декабре менее чем до 20%.

Брэд Бехтель, аналитик Jefferies в Нью-Йорке, считает, что ФРС, вероятно, положила конец повышениям ставок, но он может повысить их еще один раз, учитывая все еще устойчивую экономику США.

"В то же время все ждут замедления, и инфляция движется в верном направлении, — отметил Бехтель. — Мы можем дискутировать на тему того, повысят лм они ставки еще на 25 б.п. или нет, но это не имеет значения. Наиболее важной темой является то, что ФРС близка к пику".

В конце утренних торгов индекс доллара США, отражающий его стоимость против шести основных валют, снизился на 0,3%, до 106,12.

Пара фунт/доллар выросла на 0,6%, до 1,2225, самого высокого уровня за полторы недели, после того, как Банк Англии большинством голосов принял решение оставить ключевую ставку на 15-летнем максимуме 5,25%, исключив при этом понижения ставки в ближайшем будущем. На момент написания статьи пара фунт/доллар торговалась с повышением на 0,3%, по 1,2176.

Центральный банк Норвегии также оставил ключевую ставку без изменений, как и ожидалось, но заявил, что, вероятно, повысит стоимость заимствований в ближайшие месяцы, если инфляция не продемонстрирует устойчивого замедления.

Пара доллар США/норвежская крона торговалась с повышением на 0,1%, по 11,19.

Пара евро/доллар США торговалась с повышением на 0,6%, по 1,0635.

Пара доллар/швейцарский франк торговалась с понижением на 0,4%, по 0,9042.

Пара доллар/иена торговалась с понижением на 0,4%, по 150,275. Она опустилась с 12-месячного максимума, достигнутого ранее на этой неделе.

Несмотря на то, что во вторник Банк Японии несколько смягчил порядок управления кривой доходности, иене пока не удается найти импульс для устойчивого роста.

После роста пары доллар США/японская иена до 12-месячного максимума 151,74, а пары евро/японская иена до 15-летнего пика 160,83 вслед за объявлением решения Банка Японии трейдеры присматриваются к сигналам, свидетельствующим об интервенции Токио для поддержки национальной валюты.

Управляющий Банка Японии Кадзуо Уэда продолжит сворачивание сверхмягкой денежно-кредитной политики и проводившегося десятилетие стимулирования в следующем году, сообщили источники Reuters.

Пара австралийский доллар/доллар США, подскочившая в среду на 0,9%, в четверг прибавила еще 0,5% и достигла максимума почти за пять недель на отметке 0,6456. Пара новозеландский доллар/доллар США выросла до двухнедельного максимума 0,59107.

Биткоин, который нередко служит отражением склонности инвесторов к риску, вырос выше 35 000 долларов и достиг самой высокой отметки с мая 2022 года.