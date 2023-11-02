МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Британский рынок облигаций в четверг может показать свой лучший результат более чем за месяц, а рынок акций страны подскочил на фоне второго подряд решения Банка Англии сохранить процентные ставки без изменений, сообщает Reuters.

Доходности ключевых 10-летних гособлигаций Великобритании в ходе торгов опускались до 4,318%, а на момент написания заметки снизились на 12 базисных пунктов — до 4,381%. По сравнению с началом торгов, когда решение регулятора еще не было опубликовано, снижение составило около 2 базисных пунктов.

Падение доходностей облигаций на мировом рынке оказало поддержку рынку акций. Британский фондовый индекс FTSE 100 прибавил 1,4%. До решения Банка Англии индекс торговался с повышением на 1,2%.

Акции более мелких компаний, которые в большей степени зависят от изменений ставок кредитования, опережали бумаги своих более крупных конкурентов, а индекс FTSE 250 прибавил 3,15%.

Панъевропейский STOXX 600 вырос на 1,6%.