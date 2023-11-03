МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Минфин России направит на покупку валюты и золота по бюджетному правилу с 8 ноября по 6 декабря 621,1 миллиарда рублей, по 29,6 миллиарда рублей в день, говорится в материалах на сайте министерства. При этом ЦБ не будет транслировать эти покупки на внутренний рынок. Минфин США объявил о санкциях против нескольких российских банков

"Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в ноябре 2023 года в размере 583,3 миллиарда рублей. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам октября 2023 года составило 37,8 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

"Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 621,1 миллиарда рублей. Операции будут проводиться в период с 8 ноября 2023 года по 6 декабря 2023 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 29,6 миллиарда рублей", – отмечает министерство.

Минфин России в августе возобновил покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, которые были приостановлены в начале 2022 года. Объем средств, направляемых на покупки валюты в период с 6 октября по 7 ноября, составил 398,72 миллиарда рублей, по 18,12 миллиарда рублей в день.

По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения фонда Минфин может покупать только юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.

Министерство напоминает, что в целях снижения волатильности финансовых рынков Банк России приостановил трансляцию покупок иностранной валюты на внутренний валютный рынок с 10 августа 2023 года и до конца 2023 года.