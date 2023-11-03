МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Цены на нефть в пятницу в Азии незначительно выросли, но могут продемонстрировать падение по итогам второй недели подряд. Опасения относительно возможного дефицита предложения, спровоцированные ближневосточным конфликтом, ослабевают, а перспективы спроса в Китае остаются неопределенными, передает Reuters.

Около 07.35 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent выросли на 34 цента, или 0,4%, до 87,19 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI прибавили 41 цент, или 0,5%, до 82,87 доллара за баррель.

"Цены на нефть смогли воспользоваться увеличением склонности инвесторов к риску, тогда как участники рынка продолжают лелеять надежду на то, что Федеральная резервная система (ФРС) США завершила повышение ставок", — сказал Йип Джун Ронг, рыночный стратег-аналитик IG.

"Тем не менее существуют некоторые сомнения в перспективах спроса на нефть в Китае, так как индексы менеджеров по снабжению (PMI) не смогли убедить участников рынка в оживлении потребления", — добавил он.

Активность в производственном секторе Китая неожиданно сократилась в октябре. Официальный индекс PMI в отчетном месяце составил 49,5 против 50,2 в сентябре. Значения ниже 50 указывают на падение активности. Об этом свидетельствовали представленные в среду данные Национального бюро статистики Китая.

Опубликованные в пятницу данные указывали не некоторое ускорение роста активности в сфере услуг Китая в октябре, но темпы роста продаж оказались самыми низкими за 10 месяцев, занятость стагнировала, а доверие компаний ослабело.

В фокусе внимания остаются геополитические риски, источником которых стал конфликт на Ближнем Востоке.

Цены на нефть Brent и WTI выросли более чем на 2 доллара за баррель в четверг, но нефть Brent может снизиться по итогам недели на 4%, а нефть WTI нацелена завершить неделю падением на 3%.

По итогам очередного заседания в среду ФРС сохранила процентные ставки без изменений, а Банк Англии оставил ключевую ставку на 15-летнем максимуме. Решения центральных банков обеспечили поддержку котировкам нефти, так как склонность инвесторов к риску возросла.

Аналитики ожидают, что Саудовская Аравия продолжит придерживаться дополнительного добровольного ограничения добычи на 1 млн баррелей в день до конца декабря.

Позднее в пятницу будут представлены данные по числу рабочих буровых в США, которые позволят оценить перспективы добычи в этой стране.