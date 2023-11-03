МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Российский рубль в пятницу укрепился против доллара США, в то время как рынок оценивает влияние последних санкций США, введенных в связи с военными действиями на Украине, сообщает Reuters. Рубль торгуется недалеко от трехлетнего максимума, получая поддержку со стороны продаж иностранной валюты и растущих процентных ставок.

По состоянию на 07.55 по Гринвичу пара доллар США/российский рубль торговалась по 93,10 против 91,6225, самого низкого уровня с 1 августа, достигнутого в среду.

Рубль уже утратил поддержку со стороны налоговых платежей в конце месяца, когда экспортеры обычно конвертируют часть валютной выручки. Но указ президента Владимира Путина об обязательной продаже валюты для некоторых экспортеров по-прежнему поддерживает рубль.

После публикации этого указа пара доллар/рубль опустилась с уровней выше 100. Повышение ключевой процентной ставки выше прогнозов, до 15%, также помогает российской валюте.

В четверг Вашингтон ввел новые санкции против Москвы, которые нацелены на энергетический сектор, семь российских банков и десятка промышленных компаний.

Включение в санкционный список новых банков еще больше сужает возможности международных расчетов, и это может привести к сокращению импорта и затруднить для экспортеров держание иностранной валюты на зарубежных счетах, отмечает Дмитрий Полевой из "Локо-Инвест".

"Санкции, возможно, будут способствовать стабилизации рубля, что поможет центральному банку бороться с высокой инфляцией", — говорит Полевой. Однако он предупреждает, что если рубль будет существенно укрепляться, то это повлияет на бюджетные поступления, которые стали больше зависеть от обменного курса и выручки от продаж энергоносителей.

Нефть Brent выросла в цене на 0,4%, до 87,21 доллара за баррель.

Российские фондовые индексы повысились.

Долларовый индекс РТС вырос на 0,3%, до 1083,4. Рублевый индекс Мосбиржи укрепился на 0,2%, до 3202,0.