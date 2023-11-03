МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Фьючерсы на газ в США в четверг подешевели на 1% на фоне рекордной добычи, а также прогнозов менее холодной погоды и, соответственно, более слабого спроса на отопление на предстоящей неделе, чем ожидалось ранее. Как сообщает Reuters, цены понижаются, несмотря на превосходящий средние для этого сезона уровни рост запасов и увеличение поставок на СПГ-терминалы до рекордных максимумов.

Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США в четверг сообщило об увеличении запасов природного газа в стране на неделе 21-27 октября на 79 млрд кубических футов. Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, прогнозировали, что запасы увеличились на 83 млрд кубических футов. Аналитики, опрошенные Reuters, ждали роста запасов на 80 млрд кубических футов. На аналогичной неделе прошлого года запасы прибавили 99 млрд кубических футов, а среднее 5-летнее значение для этого периода составляет +57 млрд кубических футов. По словам аналитиков, рост запасов оказался выше обычного для этого времени года ввиду мягкой погоды, которая удержала спрос на отопление на низком уровне.

Декабрьские фьючерсы на газ на NYMEX упали в цене в четверг на 2,2 цента, или 0,6%, до 3,472 доллара за млн БТЕ. Несмотря на этот откат, котировки остаются на территории технической перекупленности четвертую сессию подряд — такое происходит впервые с середины октября.

Спот-цены продолжат оказывать давление на фьючерсы на NYMEX до тех пор, пока контракты на газ с поставкой на следующий день будут оставаться ниже фьючерсов с поставкой в следующем месяце. В этом году такая ситуация наблюдалась по итогам 174 из 210 торговых дней, свидетельствуют данные LSEG.

На спот-рынке цены на газ с поставкой на следующий день из газотранспортного узла HenryHub упали на 4% до 3,19 доллара за млн БТЕ.

По словам аналитиков, пока спот-цены остаются настолько ниже ближайших фьючерсов, что спрэд между ними обеспечивает возможность и оплаты хранения, и получения хорошей прибыли. Трейдеры могут пользоваться этим арбитражным окном для покупки газа на спот-рынке, помещения его в хранилища и последующей продажи фьючерсных контрактов.

По данным LSEG, добыча природного газа в континентальных штатах США в ноябре выросла до рекордных 106,1 млрд кубических футов в день со 104,2 млрд кубических футов в день в октябре.

Согласно прогнозам, в период 4-17 ноября холода отступят, и температуры будут в целом выше сезонной нормы.

В LSEG прогнозируют, что спрос на природный газ в США, включая экспорт, упадет до 101,4 млрд кубических футов в день на следующей неделе со 109,9 млрд кубических футов в день на этой неделе.

Поставки трубопроводного газа в Мексику в ноябре в среднем составили 5,9 млрд кубических футов в день против 6,5 млрд кубических футов в день в октябре и рекордных 7,0 млрд кубических футов в августе, согласно данным LSEG. Аналитики ожидают, что экспорт природного газа в Мексику увеличится в ближайшие месяцы — в ноябре начнутся поставки газа из США на СПГ-терминал Altamira, оператором которого является New Fortress Energy.

Поставки природного газа на семь крупнейших СПГ-терминалов в ноябре выросли в среднем до 14,8 млрд кубических футов в день с 13,7 млрд кубических футов в день в октябре. Предыдущее максимальное значение этих поставок было достигнуто в апреле, на уровне 14 млрд кубических футов в день.