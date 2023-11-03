МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Котировки золота могут продемонстрировать первое недельное снижение почти за месяц, поскольку импульс к росту на фоне спроса на активы-убежища угасает. Трейдеры поумерили активность в преддверии публикации данных США по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в октябре, передает Reuters.

Около 09.55 по Гринвичу золото на рынке спот подорожало на 0,2%, до 1989,83 доллара за унцию. Котировки колеблются в узком 6-долларовом диапазоне. Фьючерсы на золото на COMEX выросли в цене на 0,2%, до 1997,40 доллара.

"Цены на золото потеряли ранее завоеванные позиции из-за уменьшения премии за геополитический риск. Рынки уже свыклись с идеей о затяжном характере конфликта между Израилем и группировкой ХАМАС", — отмечает Майкл Хьюсон, главный аналитик CMC Markets.

"(Инвесторы) выводят средства из золота и доллара, снова вкладываясь в более рискованные активы", — добавляет он.

Фондовые индексы могут продемонстрировать самое сильное недельное ралли за год. Доходность гособлигаций растет, а доллар снижается, поскольку инвесторы позитивно восприняли решение Федеральной резервной системы (ФРС) взять паузу в повышении процентных ставок.

Серебро на рынке спот торговалось с понижением на 0,5%, по 22,63 доллара за унцию, и может завершить падением вторую неделю подряд.

Платина прибавила 0,6%, до 925,13 доллара, нацелившись на рост по итогам четвертой недели подряд. Палладий вырос в цене на 1,1%, до 1111,62 доллара.