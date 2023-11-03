МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Оптовые цены на природный газ в Нидерландах и Великобритании в пятницу растут, сообщает Reuters. Снижение температур воздуха спровоцировало всплеск спроса на отопление помещений, а США ввели новые санкции против России. Свою роль сыграли и опасения относительно событий на Ближнем Востоке. Вместе с тем высокий уровень заполненности хранилищ ограничивает пространство для роста котировок.

По состоянию на 10.27 по Гринвичу декабрьские фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF, которые являются ближайшими, повысились на 0,40 евро, до 49,35 евро за мегаватт-час. Январские контракты прибавили 2,1 евро, до 51,45 евро.

Контракты на природный газ с поставкой на следующий день в Нидерландах торговались с повышением на 1,72 евро, по 43,25 евро за мегаватт-час. Аналогичные контракты в Великобритании поднялись на 7 пенсов, до 105 пенсов за терм.

"Санкции и война — ключевые факторы роста котировок сегодня", — констатирует трейдер, работающий на европейском газовом рынке.

США ввели новые санкции против России. Ограничительные меры коснулись в том числе проекта "Арктик СПГ-2". Это спровоцировало рост опасений относительно возможного ответа Москвы.

"В то же время, фактом является то, что нам попросту негде хранить дополнительный газ. Поэтому, если только не появятся новые весомые 'бычьи" новости, к закрытию торгов мы увидим откат котировок", — добавляет трейдер.

В Северо-Западной Европе до конца недели температуры воздуха будут ниже сезонной нормы на 1,7 градуса Цельсия, согласно прогнозам.

По словам аналитика LSEG Уэйна Брайана, хотя геополитические риски могут предотвратить падение котировок, фундаментальные факторы остаются слабыми ввиду обильного предложения и высокого уровня "зеленой" генерации.

Согласно данным Gas Infrastructure Europe, подземные хранилища газа в Европе заполнены на 99,41%.

Несколько СПГ-танкеров не смогли добраться до британских терминалов из-за сильных порывов ветра, но в понедельник-вторник поставки СПГ в Великобританию, как ожидается, превысят текущий объем, говорит Брайан.

Пиковая ветрогенерация в Великобритании в пятницу может достичь 14,9 гигаватта и снизиться до 8,8 гигаватта в субботу, согласно данным Elexon.

Углеродные кредиты в Европе торговались с повышением на 0,29 евро, по 78,90 евро за тонну.