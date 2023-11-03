МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Евро и британский фунт укрепились в пятницу и нацелены на самый большой недельный рост за четыре месяца, сообщило агентство Reuters. Рост котировок облигаций США и других ведущих стран обрушил их доходность, а вместе с ней и американский доллар, принеся передышку японской иене.

Между тем данные по рабочим местам вне сельского хозяйства США, которые выйдут в 12.30 по Гринвичу, и которые считаются самыми важными экономическими данными текущей недели, могут полностью изменить картину на рынке.

На момент написания статьи пара евро/доллар США торговалась с повышением на 0,27%, по 1,06515. Пара нацелена завершить неделю ростом на 0,8%, самым большим с июля.

Пара британский фунт/доллар США торговалась с повышением на 0,2%, по 1,2228, и может закрыть неделю ростом на 0,86%, также самым большим с июля.

Ослабление доллара после наблюдавшегося последнее время сильного ралли (индекс доллара может завершить неделю падением на 0,6%, что станет для него лишь третьей неделей из последних 16-ти, которую он закончит с потерями) отражает снижение доходности американских гособлигаций. Доходность 10-летних казначейских бумаг по итогам недели может снизиться почти на 20 базисных пунктов, показав самое большое падение с июля.

Снижение доходности гособлигаций обусловлено сочетанием факторов. Министерство финансов США объявило о намерении выпустить меньше долгосрочных облигаций, чем предполагалось, тогда как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл, выступая в среду на пресс-конференции по итогам очередного заседания Комитета по операциям на открытом рынке, проявил больше уверенности в том, что центральный банк уже завершил повышение процентных ставок.

Как показывает разработанный CME индикатор FedWatch, рынки теперь оценивают вероятность того, что ФРС поднимет ключевую ставку на заседании в декабре, в менее чем 20% (в начале недели такая вероятность оценивалась в 39%), хотя ФРС формально не исключила дополнительного повышения процентных ставок на фоне сохраняющейся устойчивости экономики США.

Рынки ждут главного события недели — отчета по рабочим местам в США.