МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Цены на сою в Чикаго в пятницу растут и могут продемонстрировать повышение по итогам четвертой недели подряд на ожиданиях сильного спроса в Китае и опасениях относительно погодных условий в Бразилии. Пшеница торговалась с небольшим повышением, а кукуруза снижалась в цене, пишет Reuters.

Предложение сои на рынке довольно высоко, но низкий уровень осадков в северных районах Бразилии вызывает беспокойство и способствует росту цен на эту культуру, отметил Витор Пистоя из Rabobank.

Засуха в регионе, сбор урожая в котором начнется в январе, вероятно, негативно отразится на урожайности и поумерит предложение на мировом рынке в апреле и последующих месяцах, добавил он.

Около 11.45 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся контракты на сою на CBOT выросли на 0,4%, до 13,34 доллара за бушель. С начала недели они прибавили 1%.

В октябре цены на сою упали до 22-месячного минимума 12,51 доллара за бушель, но затем восстановились на 6,5%. Однако по сравнению с уровнем, на котором соя торговалась в начале года, котировки потеряли около 12,5%.

Темпы импорта сои в Китай в 4-м квартале 2023 года, вероятно, останутся высокими, а годовой объем импортных покупок достигнет рекордного максимума, полагают аналитики и трейдеры.

Недавно представленные данные свидетельствовали о том, что экспорт соевого шрота из США может обновить максимумы в этом сезоне, так как урожай сои в Аргентине оказался низким.

Пшеница на CBOT растет в цене третью сессию подряд, прибавив 0,2%, до 5,65 доллара за бушель.

Кукуруза потеряла 0,4% и торговалась по 4,68 1/4 доллара за бушель. С начала недели контракты снизились на 2,6%.

Зерновая биржа Буэнос-Айреса поумерила прогноз урожая пшеницы в Аргентине в 2023-2024 сельскохозяйственном году до 15,4 млн тонн с 16,2 млн тонн, сославшись на негативные погодные условия.

Вывоз зерновых из Украины в октябре вырос на 20% по сравнению с сентябрем и составил 2,5 млн тонн, что ослабило опасения относительно ограниченности предложения на мировом рынке. Об этом сообщили в UCAB.

На CBOT сформировалась значительная чистая короткая позиция по пшенице.