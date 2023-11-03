МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Цены на нефть в пятницу растут. Как сообщает Reuters, слабые данные по рынку труда США за октябрь подкрепили ожидания в отношении паузы в повышении ключевых ставок Федеральной резервной системой (ФРС). Вместе с тем, котировки могут продемонстрировать падение по итогам второй недели подряд ввиду спровоцированных ближневосточным конфликтом опасений по поводу возможного дефицита предложения.

Около 12.43 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent выросли на 81 цент, или 0,9%, до 87,66 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI прибавили 1,01 доллара, или 1,2%, до 83,47 доллара за баррель. Оба контракта подорожали более чем на 2 доллара за баррель в четверг, но по итогам недели могут потерять до 3%.

Рост рабочих мест вне сельского хозяйства США в октябре замедлился сильнее, чем ожидалось, продемонстрировали в пятницу данные Министерства труда. Между тем темпы роста заработных плат ослабли, указав на охлаждение рынка труда. Эти данные могут послужить дополнительным аргументом в пользу того, что у ФРС больше нет необходимости повышать ключевую ставку.

По итогам очередного заседания в среду ФРС сохранила процентные ставки без изменений, а Банк Англии оставил ключевую ставку на 15-летнем максимуме. Решения центральных банков обеспечили поддержку котировкам нефти, так как склонность инвесторов к риску возросла.

Активность в производственном секторе Китая неожиданно сократилась в октябре. Официальный индекс PMI в отчетном месяце составил 49,5 против 50,2 в сентябре. Значения ниже 50 указывают на падение активности. Об этом свидетельствовали представленные в среду данные Национального бюро статистики Китая.

Опубликованные в пятницу данные указывали не некоторое ускорение роста активности в сфере услуг Китая в октябре, но темпы роста продаж оказались самыми низкими за 10 месяцев, занятость стагнировала, а доверие компаний ослабело.

Аналитики ожидают, что Саудовская Аравия продолжит придерживаться дополнительного добровольного ограничения добычи на 1 млн баррелей в день до конца декабря.

Геополитические риски остаются в фокусе внимания.

"Нефтяной рынок будет следить за эскалацией напряженности, в особенности на границе с Ливаном, так как нарастают атаки со стороны группы ‘Хезболла'", — отмечает Фиона Чинкотта из City Index.

Лидер "Хезболла" Хассан Насралла, как ожидается, выступит в пятницу с первым публичным заявлением с начала текущей фазы ближневосточного конфликта.