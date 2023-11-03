МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Британский фунт в пятницу укрепился против слабеющего доллара США и нацелен завершить неделю самым большим ростом почти за четыре месяца после того, как Банк Англии оставил процентные ставки на самом высоком уровне за 15-лет и подчеркнул, что не намерен понижать их в ближайшее время, сообщило агентство Reuters.

Фунт улучшил свои позиции против доллара после выхода данных, показавших, что рост числа рабочих мест в США в октябре замедлился сильнее, чем ожидалось. Забастовки, проводимые Объединенным профсоюзом работников автомобильной отрасли (UAW) на заводах трех крупнейших автопроизводителей, повлекли за собой сокращение числа рабочих мест в этом сегменте. Кроме того, темп роста заработков в США снизился, а инфляция заработков ослабла, что указывает на ухудшение условий на рынке труда.

Пара британский фунт/доллар США подскочила на 1%, до 1,2327, самой высокой отметки за три недели. По итогам текущей недели фунт может показать самый большой рост с середины июля.

Против растущего евро британский фунт укрепился на 0,13%, до 0,8692 фунта за евро.

На этой неделе Банк Англии оставил процентные ставки без изменений, а также опубликовал новые прогнозы, предполагающие, что экономика Великобритании приближается к рецессии и будет демонстрировать нулевой рост в ближайшие годы.

Согласно новым прогнозам Комитета по денежно-кредитной политики, принявшего решение о сохранении ключевой ставки на прежнем уровне большинством в шесть голосов против трех, денежно-кредитная политика должна будет оставаться ограничительной продолжительное время, заявили в центральном банке.

Управляющий Банка Англии Эндрю Бейли также сказал, что процентные ставки, вероятно, должны будут какое-то время оставаться на высоком уровне, чтобы обуздать инфляцию.

"Банк Англии вчера оставил ключевую ставку без изменений, как и ожидалось, — отмечает Антти Илвонен, аналитик Danske Bank. — Мы по-прежнему считаем, что он уже покончил с повышением ставок, поскольку рост ВВП будет продолжать замедляться, а безработица будет продолжать расти".

"Управляющий Бейли попытался остудить надежды рынка на понижение ставок в следующем году", — говорит он.

Опубликованные в пятницу результаты опроса показали, что деловая активность в сфере услуг Великобритании в октябре снизилась третий месяц подряд. Это еще один признак того, что британская экономика завершит 2023 год на слабой ноте. Высокие процентные ставки и подорожание жизни оказывают давление на спрос.

Министр финансов Великобритании Джереми Хант сказал в пятницу, что правительство продолжит взаимодействовать с Банком Англии по вопросу сокращения огромного портфеля гособлигаций, обслуживание которого дорого обходится правительству.