МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Основные валюты в понедельник торговались стабильно. Инвесторы готовились к дальнейшему снижению доллара США, после того как на прошлой неделе Федеральная резервная система несколько поумерила свою воинственную риторику, передает Reuters.

Индекс доллара США опустился на 0,08%, до 104,99, а пара евро/доллар США выросла на 0,08%, до 1,0738. На прошлой неделе индекс упал более чем на 1%, что было самым сильным падением с середины июля, и достиг минимума за шесть недель.

Для мировых рынков акций прошлая неделя была самой удачной за год, так как среди инвесторов возросла уверенность в том, что ФРС уже закончила повышать процентные ставки.

Другие факторы, такие как слабость данных по рынку труда США, ухудшение индикаторов производственной активности по всему миру и снижение доходности долгосрочных казначейских облигаций, также оказывали понижательное давление на американскую валюту, способствуя росту британского фунта, австралийского доллара, а также отходу японской иены от порогового уровня 150 иен за доллар.

"Мы всегда говорим, что плохие новости — это хорошие новости, — сказала Тина Тен, аналитик CMC Markets в Окленде. — В данном случае хорошей новостью является то, что ФРС и другие центральные банки раньше завершат цикл ужесточения политики".

По ее мнению, доллар США будет оставаться в нисходящем тренде до конца ноября.

В то же время аналитики J.P.Morgan Securities делают более осторожный прогноз.

"У долларовых медведей будут серьезные причины умерить энтузиазм, — написали они клиентам. — Это обусловлено тем, что основы силы экономики США хотя и ослабли, но не полностью разрушились и, вероятно, в среднесрочной перспективе они восстановятся и будут поддерживать доллар".

Более того, по их словам, помимо свидетельств ослабления американской экономики для продолжительного снижения доллара необходимы признаки улучшения ситуации в еврозоне, в Китае и в других регионах, которые "пока малоубедительны".

Это мнение подтверждают последние данные по активности в производственном секторе Китая, а также отчеты по ВВП и инфляции еврозоне.

Доходность казначейских облигаций снизилась после выхода слабых отчетов по занятости и производству и заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла о неопределенности баланса рисков. Кроме того, правительство США понизило оценку рефинансирования на этот квартал и объявило, что объемы выставляемых на аукционы долгосрочных долговых обязательств будут увеличены менее существенно, чем ожидалось.

Примерно за две недели доходность двухлетних облигаций снизилась на 25 базисных пунктов, а доходность десятилетнего долга приблизилась к минимуму за пять недель и на момент написания статьи составляла 4,5891%. Кривая краткосрочной доходности остается сильно инверсированной.

Рынки фьючерсов с вероятностью 90% считают, что ФРС закончила цикл повышения ставок, а вероятность их понижения в июне оценивают в 86%.

Шансы первого понижения ставок ЕЦБ к апрелю инвесторы оценивают в 80%, на начала смягчения политики Банка Англии они ожидают в августе.

Пара доллар США/японская иена немного укрепилась и торговалась по 149,48. По словам Тины Тен из CMC Markets, разворот доллара и восстановление иены от минимумов прошлой недели указывает на то, что властям Японии, видимо, нет смысла проводить интервенции.

На прошлой неделе пара поднималась до 151,74, приблизившись к максимумам прошлого года, на которых Банк Японии провел несколько раундов продаж доллара.

Пара британский фунт/доллар США торговалась без изменений, по 1,2373. На этой неделе выйдут данные по ВВП Великобритании за 3-й квартал. На прошлой неделе фунт сильно рос, так как инвесторы закрывали избыточные короткие позиции, но за четыре месяца он потерял около 6%.

Снижение доллара и доходности казначейских облигаций поддержало рост цены золота до 1 984 долларов за унцию, приблизив ее к пятимесячному максимуму 2 009 долларов.

Биткоин торговался без изменений, по 34 847 долларов. Этот рискованный актив поддерживают ожидания завершения циклов ужесточения политики центральных банков.

Рынки также следит за перспективами запуска деноминированных в криптовалютах биржевых инвестиционных фондов (ETF), которые привлекут больше инвесторов. Несколько компаний подали заявки на такие продукты, но пока ни один из этих проектов не был одобрен.