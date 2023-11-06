МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Цены на золото снизились в понедельник в Азии на фоне небольшого повышения доходности казначейских облигаций США, сообщило агентство Reuters. Позднее на этой неделе состоится выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Участники рынка предполагают, что его заявления прояснят перспективы процентных ставок.

По состоянию на 07.18 по Гринвичу спот-цены на золото упали на 0,5%, до 1981,90 доллара за унцию. В пятницу они превысили ключевой уровень 2000 долларов за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX потеряли 0,5%, до 1989,80 доллара.

"Основным фактором, который будет влиять на котировки золота в краткосрочной перспективе, является доходность 10-летних казначейских облигаций…если мы будем наблюдать восстановление доходности, то золото может пробить ключевую поддержку около 1974 долларов", — сказал Келвин Вонг, старший рыночный стратег-аналитик OANDA по Азиатско-тихоокеанскому региону.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 4,5910% после падения в пятницу до 5-недельного минимума. Повышение доходности негативно отразилось на привлекательности золота.

Представленные в пятницу данные свидетельствовали о замедлении роста числа рабочих мест в США в октябре, тогда как увеличение заработной платы оказалось самым незначительным почти за 2,5 года.

Данные по занятости стали еще одним аргументом в пользу вероятного завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, и это спровоцировало падение доллара до 5-недельного минимума.

Трейдеры видят 95%-ю вероятность того, что ФРС оставит процентные ставки без изменений в декабре, а вероятность начала смягчения денежно-кредитной политики уже в июне составляет 86%, по мнению участников рынка.

На текущей неделе состоятся выступления как минимум девяти представителей ФРС, в том числе выступление председателя центрального банка, которое намечено на 9 ноября.

Объем золота в держании SPDR Gold Trust в пятницу увеличился на 0,20%, до 863,24 тонны.

"Совокупный объем золота в держании ETF за последние две недели возрос на 1 млн унций, так как спекулятивные инвесторы закрывали короткие позиции. И все же дальнейшая динамика золота зависит от сроков окончания цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС", — отметили в пятницу аналитики ANZ.

Серебро на рынке спот потеряло 0,2%, до 23,14 доллара за унцию, платина упала в цене на 0,4%, до 926,14 доллара, а палладий подорожал на 0,5%, до 1124,46 доллара.