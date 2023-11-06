МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. В понедельник цены на нефть растут на фоне новостей о том, что Саудовская Аравия и Россия подтвердили сохранение режима добровольного сокращения добычи до конца года, сообщает Reuters.

Около 08.34 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 1,03 доллара, или 1,21%, до 85,92 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI подорожали на 1,07 доллара, или 1,33%, до 81,58 доллара за баррель.

На неделе, завершившейся 3 ноября, контракты на Brent и WTI потеряли около 6% каждый; теперь же цены восстанавливаются.

Загруженность нефтеперерабатывающих мощностей опускается с рекордных уровней 3-го квартала ввиду снижения маржи и нехватки экспортных квот до конца этого года, отметили источники Reuters.

"Реакция (рынка) на озвученное на выходных решение Эр-Рияда и Москвы продлить (добровольное дополнительное) сокращение добычи и экспорта до конца декабря была в какой-то степени нивелирована ожидающимся в ноябре снижением потребления нефти китайскими НПЗ", — отмечает Тамаш Варга, аналитик PVM.