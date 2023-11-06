МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Мировые рынки акций нацелены на шестой день роста подряд, чему способствовало ралли на рынке облигаций на прошлой неделе, передает Reuters. Участники торгов стали учитывать в котировках вероятность более раннего снижения ставок в США и Европе. На этой неделе ожидаются выступления целого ряда представителей центральных банков, что позволит проверить жизнеспособность таких прогнозов.

Ранее упавшие рынки облигаций перешли к долгожданному восстановлению. Благоприятный отчет по занятости в США и обнадеживающие показатели производительности труда позволили предположить, что рынок труда охлаждается настолько, что необходимость в дальнейшем повышении ставок Федеральной резервной системой отпадает.

Вероятность того, что ФРС прекратит повышать ставки, достигла 90%, а вероятность того, что первое смягчение политики произойдет уже в июне, оценивается в 86%.

Вероятность того, что Европейский центральный банк снизит ставки к апрелю, составляет около 80%, а Банк Англии, по мнению инвесторов, начнет смягчение политики в августе.

На прошлой неделе базовая доходность десятилетних облигаций США упала примерно на 29 базисных пунктов, что стало самым большим недельным снижением с марта.

Сегодня ралли приостановилось, и доходность 10-летних облигаций выросла примерно на 3 базисных пункта до 4,587%, что значительно ниже максимума середины октября, превышающего 5%.

"Мы хотели бы внести нотку осторожности. Да, мы придерживаемся мнения, что инфляционные перспективы позволят снизить ставки в следующем году, но рассчитывать теперь на более раннее и более значительное снижение ставок кажется чрезмерным, — говорит Сами Чаар, главный экономист Lombard Odier. — Мы уже видели такие резкие смены мнений, и я думаю, что они будут характерны для ближайших кварталов".

У представителей центральных банков будет свой шанс высказаться по поводу прогнозов о смягчении. На этой неделе выступят по меньшей мере девять членов ФРС, включая председателя Джерома Пауэлла. Также запланированы выступления представителей Банка Англии и ЕЦБ.

В стороне от этого процесса находится центральный банк Австралии, который, как считается, на завтрашнем заседании может возобновить повышение ставок, поскольку инфляция упорно остается на высоком уровне.

Банк Японии также находится на пути к ужесточению политики, хотя и медленными темпами. В понедельник глава центрального банка заявил, что страна приблизилась к достижению целевого уровня инфляции, но этого все еще недостаточно для прекращения сверхмягкой денежно-кредитной политики.

Надежды на снижение стоимости заимствований продолжают помогать акциям, особенно азиатским, которые не успели воспользоваться пятничным ралли после публикации данных по занятости в США.

Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии сегодня поднялся на 2,0%, а мировой индекс MSCI растет шествую сессию подряд и набирает 0,38%.

На прошлой неделе мировой индекс продемонстрировал самый большой недельный прирост за год. Европейские рынки акций сегодня начали день на положительной территории, а на момент написания статьи колебались между небольшим ростом и снижением. Прошлая неделя стала для них лучшей с марта.

Рынок Южной Кореи выделился на общем фоне, набрав 4,3%. Власти повторно ввели запрет на короткие продажи до середины 2024 года.

Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq выросли на 0,1%.

Доходность 2-летних казначейских облигаций США стабилизировалась на уровне 4,875%, повысившись на 4 б. п. На прошлой неделе она упала на 17 б. п. Доходность ключевых облигаций еврозоны — немецких 10-летних бумаг — после семи сессии снижения выросла на 5 б. п. до 2,69%.

Откат доходности казначейских облигаций выбил почву из-под ног доллара. Индекс доллара снизился на 0,14% до 104,91 доллара, минимума с конца сентября, а на прошлой неделе потерял 1,3%.

Евро повысился на 0,17% до 1,0747 доллара. В пятницу евро вырос на 1% до максимума почти за два месяца. Доллар в последние сессии несколько опустился к испытывающей давление иене и находится на уровне 149,57 иены. Недавняя вершина была достигнута на отметке 151,74 иены.

Снижение доллара и доходностей облигаций поддержало золото на уровне 1985 доллара. Золото сегодня снизилось в цене незначительно и находится вблизи недавнего пика за пять месяцев — 2009 долларов.

Цены на нефть слегка повысились, тогда как на прошлой неделе просели на 6%. Поддержку им оказало подтверждение информации о том, что Саудовская Аравия и Россия продолжат добровольное ограничение добычи.

Что касается ситуации на Ближнем Востоке, Израиль в воскресенье не согласился на прекращение огня в Газе, несмотря на призывы. Военные эксперты говорят, что армия активизирует действия против ХАМАС.

Нефть Brent подорожала на 1,5% до 86,31 доллара за баррель. Нефть WTI выросла в цене на аналогичную величину до 81,75 доллара.