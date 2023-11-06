МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Цены на медь выросли до месячного максимума на торгах в понедельник на фоне ослабления доллара, сообщило агентство Reuters. К тому же Пекин заявил о приверженности стратегии поддержки импорта. Участники рынка ждут публикации важных макроэкономических данных КНР на текущей неделе.

Около 10.57 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME выросли в цене на 0,8%, до 8243 долларов за тонну. В ходе сессии они достигли максимума с 2 октября, 8260 долларов за тонну.

Премьер-министр КНР Ли Цян на торговой выставке в Шанхае в воскресенье заявил, что экономика Китая будет становиться все более открытой. По его словам, за следующие пять лет совокупный импорт товаров и услуг в Китай достигнет 17 трлн долларов.

"Комментарии Пекина поддерживают настроения, как и ослабление доллара после выхода на прошлой неделе данных по рынку труда США", — отмечает один из трейдеров.

Опубликованные в пятницу данные по рынку труда США поддержали ожидания рынка относительно того, что Федеральная резервная система (ФРС) оставит процентные ставки без изменений на декабрьском заседании.

На текущей неделе будут опубликованы данные Китая по экспорту, импорту, потребительской инфляции и общему социальному финансированию — это поможет лучше оценить перспективы спроса на цветные металлы.

Дисконт, с которым медь торгуется на спот-рынке по сравнению с 3-месячными фьючерсами, достиг 80 долларов за тонну, максимального уровня более чем за 30 лет. Это может быть связано с отсутствием на рынке опасений по поводу перспектив предложения.

По словам трейдеров, преодоление котировками 50-дневной скользящей средней у 8180 долларов за тонну создало импульс для продолжения роста. Следующий барьер — около 8307 долларов за тонну, 100-дневной скользящей средней.

Цены на алюминий коснулись месячного максимума 2285 долларов за тонну, что связано, в том числе, с малым размером запасов на складах Шанхайской фьючерсной биржи и сокращением запасов на сертифицированных LME складах.

Свою роль сыграло и падение выработки алюминия в китайской провинции Юньнань — недостаток осадков стал причиной уменьшения генерации гидроэлектроэнергии.

Трехмесячные фьючерсы на алюминий подорожали в понедельник на 1%, до 2276 долларов за тонну, фьючерсы на цинк — на 2,1%, до 2578 долларов, на свинец — на 0,7%, до 2187 долларов, на олово — на 0,6%, до 24 500 долларов. Никель подешевел на 0,4%, до 18 150 долларов за тонну.