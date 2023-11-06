МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Цены на золото снижаются на фоне роста склонности инвесторов к риску. Трейдеры ожидают выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла и других руководителей центрального банка США на текущей неделе. Их комментарии могут пролить свет на перспективы денежно-кредитной политики, передает Reuters.

Около 11.52 по Гринвичу золото на рынке спот упало на 0,3%, до 1987,29 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX потеряли 0,2%, до 1994,50 доллара.

Заявления Пауэлла, прозвучавшие на прошлой неделе, а также более слабые, чем ожидалось данные США по занятости подстегнули ожидания того, что ФРС вскоре завершит цикл повышения ставок. Это способствовало росту склонности инвесторов к риску, сказал старший аналитик ActivTrades Рикардо Евангелиста.

Мировые рынки акций растут, сигнализируя об уменьшении притока капитала в золото и падении цен на рынке спот, добавил аналитик.

Спекулятивные инвесторы увеличили чистую длинную позицию по золоту на COMEX на 15 661 контракт, до 106 343 контрактов, на неделе 25-31 октября, согласно данным CFTC.

Серебро на рынке спот торговалось без изменений, по 23,2 доллара за унцию, платина снизилась на 0,4%, до 933,45 доллара, а палладий прибавил 0,7%, до 1126,97 доллара.