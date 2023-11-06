МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Доллар США продолжил снижаться в понедельник, показав самое большое падение с июля на прошлой неделе, после того, как Федеральная резервная система несколько поумерила свою риторику, указывающую на склонность к ужесточению денежно-кредитной политики, а экономические данные указали на ослабление американской экономики, сообщает Reuters.

На момент написания статьи индекс доллара находился около минимума за шесть с половиной недель 104,84. По итогам прошлой недели он упал примерно на 1,4%.

Пара евро/доллар США выросла на 0,2%, до максимума за семь с половиной недель 1,0756.

Для мировых рынков акций прошлая неделя была самой удачной за год, так как среди инвесторов возросла уверенность в том, что ФРС уже закончила повышать процентные ставки.

Другие факторы, такие как слабость данных по рынку труда США, ухудшение индикаторов производственной активности по всему миру и снижение доходности долгосрочных казначейских облигаций, также оказывали понижательное давление на американскую валюту, способствуя росту британского фунта, австралийского доллара, а также восстановлению японской иены (пара доллар/иена снизилась с ключевого уровня).

"Мы всегда говорим, что плохие новости — это хорошие новости, — говорит Тина Тен, аналитик CMC Markets в Окленде. — В данном случае хорошей новостью является то, что ФРС и другие центральные банки раньше завершат цикл ужесточения политики".

По ее мнению, доллар США будет оставаться в нисходящем тренде до конца ноября.

Дейн Цеков, старший валютный стратег-аналитик Nordea, считает реакцию рынка на вышедшие на прошлой неделе неоднозначные данные рынка труда чрезмерной.

"Мы можем увидеть некоторое ослабление доллара в краткосрочной перспективе, но, если ралли (пары евро/доллар США) суждено продолжаться, то ему придется искать топливо из других источников", — говорит он.

Аналитики JPMorgan отмечают, что для длительного снижения доллара необходимы признаки улучшения ситуации в еврозоне, в Китае и в других регионах, которые "пока малоубедительны".

Это мнение подтверждают последние данные по активности в производственном секторе Китая, а также отчеты по ВВП и инфляции еврозоны.

Опасения относительно рецессии в еврозоне усилились в понедельник, после выхода результатов опроса, указавших на ускорение спада деловой активности в еврозоне в октябре на фоне продолжающегося снижения спроса в сфере услуг.

"Опубликованные сегодня окончательные индексы менеджеров по снабжению (PMI)… соответствуют нашему прогнозу, предполагающему, что в 4-м квартале ВВП еврозоны вновь сократится, — говорит экономист Capital Economics Эдриан Преттджон. — Они также указывают на продолжающееся ослабление ценового давления".

Рынки фьючерсов оценивают примерно в 80% вероятность того, что Европейский центральный банк к апрелю начнет понижать процентные ставки. Кроме того, рынки оценивают в 90% вероятность того, что ФРС уже закончила цикл повышения ставок, а вероятность их понижения в июне оценивают в 86%.

Доходность казначейских облигаций снизилась после выхода слабых отчетов по занятости и производству и заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла о неопределенности баланса рисков.

Кроме того, правительство США понизило оценку рефинансирования на этот квартал и объявило, что объемы выставляемых на аукционы долгосрочных долговых обязательств будут увеличены менее существенно, чем ожидалось.

Примерно за две недели доходность двухлетних облигаций снизилась на 25 базисных пунктов, а доходность десятилетнего долга приблизилась к минимуму за пять недель и на момент написания статьи составляла 4,593%. Кривая краткосрочной доходности остается сильно инверсированной.

Пара доллар США/иена торговалась по 149,62. Цеков говорит, что паре доллар США/японская иена нужно подняться примерно до 155, чтобы власти Японии начали подумывать об интервенции или вербальной поддержке курса национальной валюты.

На прошлой неделе пара поднималась до 151,74, приблизившись к максимумам прошлого года, на которых Банк Японии провел несколько раундов продаж доллара.

Пара британский фунт/доллар США торговалась с повышением на 0,4%, по 1,2425. На этой неделе выйдут данные по ВВП Великобритании за 3-й квартал. На прошлой неделе фунт сильно рос, так как инвесторы закрывали избыточные короткие позиции. Тем не менее, он все еще торгуется примерно на 5,5% ниже июльского пика.

Биткоин торговался с небольшим повышением, по 35 179 долларов. Этот рискованный актив получает поддержку ввиду ожиданий завершения циклов ужесточения политики центральных банков, а также перспективы одобрения спотового биткоин-ETF.