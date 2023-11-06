МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Фьючерсы на природный газ в США в понедельник снизились до недельного минимума, чему способствовали рекордные темпы добычи и прогнозы более теплой, чем обычно в это время года, погоды, которая будет сохраняться до середины ноября. Это означает, что спрос на отопление помещений ослабнет, а коммунальные компании смогут продолжать пополнять запасы в течение как минимум еще двух недель, сообщает Reuters.

По состоянию на 13.03 по Гринвичу декабрьские фьючерсы на газ на NYMEX потеряли 19,8 цента, или 5,6%, и торговались по 3,317 доллара за млн БТЕ. Контракты могут завершить торги на самом низком уровне с 30 октября.

Если это произойдет, то дневное падение котировок в процентном выражении окажется максимальным с 5 сентября, когда контракты потеряли 7%.

На прошлой неделе ближайшие фьючерсы на природный газ в США выросли примерно на 11%, и спекулятивные инвесторы на NYMEX и ICE увеличили чистую длинную позицию по фьючерсам и опционам на природный газ впервые за три недели, до максимума с мая 2022 года. Об этом свидетельствует отчет CTFC по позиционированию.

Спот-цены продолжат оказывать давление на фьючерсы на NYMEX до тех пор, пока контракты на газ с поставкой на следующий день будут оставаться ниже фьючерсов с поставкой в следующем месяце. В этом году такая ситуация наблюдалась по итогам 176 из 212 торговых дней, свидетельствуют данные LSEG.

На спот-рынке цены на газ с поставкой на следующий день из газотранспортного узла HenryHub упали на 4% до 3 долларов за млн БТЕ.

По словам аналитиков, пока на рынке фьючерсов сохраняется контанго, а спот-цены остаются ниже котировок ближайших фьючерсов настолько, чтобы обеспечивать возможность оплаты хранения, и получения хорошей прибыли. Трейдеры могут пользоваться этим арбитражным окном для покупки газа на спот-рынке, помещения его в хранилища и последующей продажи фьючерсных контрактов.

Спрэд между котировками ближайших и более долгосрочных фьючерсов третий день подряд обновляет рекорды, и январские фьючерсы на природный газ торгуются с премией в размере до 29 центов за млн БТЕ относительно декабрьских контрактов.

Данная премия может заставить некоторых трейдеров в течение более длительного времени воздерживаться от продаж, надеясь на повышение цен позднее в зимние месяцы. Однако электростанции начнут откачивать газ из хранилищ в середине-конце ноября, так как ежедневный спрос начнет превосходить добычу в отопительный период.