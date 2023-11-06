МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Золото торгуется с понижением в понедельник, поскольку инвесторы решили подстраховаться и начали покупать рискованные активы, корректируя позиции перед выступлением председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла и других руководителей центрального банка США на текущей неделе. Их комментарии могут пролить свет на перспективы денежно-кредитной политики, пишет Reuters.

Около 15.46 по Гринвичу золото на рынке спот упало на 0,5%, до 1983,59 доллара за унцию, после роста выше 2000 долларов в пятницу. Фьючерсы на золото на COMEX потеряли 0,4%, до 1990,40 доллара.

Привлекательность золота и серебра в качестве надежных активов немного снижается на фоне усиления склонности к риску и отсутствия серьезных изменений в ближневосточном конфликте, отметил старший аналитик Kitco Metals Джим Уайкофф.

В октябре цены на золото прибавили более 7%, так как военные столкновения между Израилем и группировкой ХАМАС подстегнули спрос на драгоценный металл в качестве актива-убежища.

Впрочем, надежды на то, что ФРС больше не будет повышать процентные ставки, оказываются на руку рынкам золота и серебра и в то же время способствуют ослаблению доллара США, считает Уайкофф.

Устойчивый рост цен на золото выше 2000 долларов будет возможен при условии, что ФРС намекнет на скорое понижение процентных ставок, а также в случае нового притока средств в биржевые фонды (ETF), отмечают в Heraeus Metals.

Серебро на рынке спот торговалось с понижением на 0,5%, по 23,08 доллара за унцию, платина снизилась на 1,2%, до 918,94 доллара, а палладий подешевел на 0,8%, до 1110,88 доллара.