МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Британский индекс FTSE 100 завершил торги понедельника с нейтральной динамикой. Как сообщает Reuters, инвесторы ждут ключевые экономические данные, чтобы оценить состояние экономики страны.

FTSE 100, в котором большой вес имеет сырьевой сектор, по итогам торгов не изменился, хотя бумаги инвестиционных трастов из сферы недвижимости упали на 3,3%. Индекс акций компаний из сферы недвижимости на прошлой неделе резко вырос.

Акции авиакосмического и оборонного сектора набрали 0,3% на фоне роста акций Melrose Industries на 3,5%. Компания сообщила, что ее бизнес GKN Aerospace Engines business расширил партнерство с GE Aerospace.

Индекс компаний средней капитализации FTSE 250 упал на 1,3%, завершив шестидневной рост — самый длительный с апреля.