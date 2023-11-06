МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Европейские индексы в понедельник снизились после того, как ориентирный индекс отличился самым мощным недельным ростом с марта, сообщило агентство Reuters. Субиндекс недвижимости сдал позиции, акции Ryanair подскочили на фоне прогноза рекордной годовой прибыли.

Панъевропейский индекс STOXX 600 по итогам торгов просел на 0,2%. На прошлой неделе он прибавил более 3%: инвесторы приветствовали ряд успешных корпоративных отчетов и признаки окончания ужесточения денежно-кредитной политики ведущих центробанков.

Субиндекс недвижимости упал на 2,9%, тогда как на прошлой неделе он стал лидером роста.

Акции Ryanair подорожали на 5,3%. Крупнейшая европейская авиакомпания по пассажиропотоку поделилась прогнозом рекордной годовой прибыли и пообещала регулярную выплату дивидендов. Это привело к подъему субиндекс туротрасли и сектора досуга на 0,6%.

Акции Telecom Italia подешевели на 3,4%, хотя ранее росли на 5,4%. Совет директор телекоммуникационной компании одобрил продажу сети фиксированной телефонной связи американской частной инвестиционной фирме KKR, что вызвало несогласие у ее основного акционера Vivendi.