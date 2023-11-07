МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Совет директоров Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) назначил президентом бывшего руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игоря Артемьева, прекратив полномочия Алексея Рыбникова, сообщила пресс-служба биржи. Основатель Softline и Noventiq вышел из совдира Noventiq

"Совет директоров акционерного общества "Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа" на заседании 3 ноября 2023 года назначил президентом биржи Игоря Артемьева, прекратив полномочия Алексея Рыбникова на этой должности", — говорится в сообщении.

Комментируя назначение, Артемьев отметил, что масштабы работы биржи увеличиваются. Он считает, что необходимо совершенствовать законодательство для вовлечения новых стратегических товаров в сферу торгов и расширять деятельность на пространстве ЕАЭС.

По его мнению, важнейшей задачей СПбМТСБ останется формирование национальных индикаторов, прежде всего по нефти. "Они приобретают сегодня не только экономическое, но и все большее геополитическое значение", — приводятся в сообщении слова Артемьева.

Рыбников возглавлял биржу с 2011 года.

Артемьев руководил ФАС РФ с 2004 по 2020 годы, далее перешел на пост помощника премьер-министра России Михаила Мишустина. В пятницу глава кабмина освободил Артемьева от должности.