МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Цены на большинство цветных металлов во вторник снизились в ходе азиатской сессии. Этому способствовало укрепление доллара США на фоне инфляционных рисков, пишет Reuters.

По состоянию на 06.39 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME упали на 0,6%, до 8192 долларов за тонну. Наиболее активно торгующиеся декабрьские контракты на медь на SHFE торговались почти без изменений, по 67 460 юаней за тонну.

Доллар во вторник торговался стабильно.

"Цветные металлы ослабевают из-за более сильного доллара, укрепление которого произошло из-за пересмотра ожиданий относительно повышения процентных ставок в сторону дальнейшего роста", — сказал один из трейдеров.

Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что центральному банку предстоит еще приложить немало усилий, чтобы взять инфляцию под контроль.

Председатель ФРС Джером Пауэлл должен выступить в среду и четверг.

Вышедший во вторник отчет показал, что в октябре импорт в Китай вопреки прогнозу вырос, но сокращение экспорта из него ускорилось. Эти неоднозначные данные говорят о том, что восстановление второй в мире по величине экономики все еще идет неровно на фоне многочисленных внутренних и внешних проблем.

Алюминий на LME упал на 0,6%, до 2274 долларов за тонну, никель потерял 1,5% и торговался по 18 175 долларов, цинк подешевел на 0,8%, до 2553,50 доллара, свинец снизился на 0,6%, до 2155,50 доллара, а олово — на 0,2%, до 24 610 долларов.

В то же время цен на алюминий на SHFE выросли на 1,1%, до 19 370 юаней за тонну, максимума с 28 сентября. Этому способствовали опасения относительно того, что предложение в будущем уменьшится из-за сокращения производства этого металла в провинции Юньнань вследствие засушливой погоды.

Некоторые производители цинка в этой провинции получили распоряжение властей об ограничении потребления электроэнергии, и это может негативно повлиять на темпы производства этого металла, пишут аналитики Huatai Futures.

Цинк на SHFE вырос в цене до 21 780 юаней, максимума с 9 октября.