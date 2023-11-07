МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Во вторник котировки нефти опустились на 1%, утратив основную часть завоеванных в понедельник позиций. Как сообщает Reuters, неоднозначные экономические данные КНР, а также опасения относительно перспектив спроса в зимний период нивелировали эффект от решения Саудовской Аравии и России продлить добровольное сокращение добычи.

К 07.14 по Гринвичу фьючерсы на нефть марки Brent снизились в цене на 92 цента, или 1,08%, до 84,26 доллара за баррель. Цены немного восстановились после падения на 1 доллар в первой половине сессии. Нефть WTI в США подешевела на 87 центов, или 1,08%, до 79,95 доллара за баррель.

В понедельник оба контракта прибавили около 30 центов на новостях о том, что Саудовская Аравия и Россия подтвердили решение придерживаться добровольного сокращения добычи до конца года.

Импорт нефти в Китай в октябре заметно вырос как в годовом, так и в месячном сопоставлении. В то же время совокупный экспорт снижался быстрее, чем ожидалось, отражая слабый спрос на мировом рынке.

"Экспортные данные КНР, возможно, (и правда) оказались хуже прогнозов, однако внутренний спрос, вероятно, набирает обороты", — рассуждает аналитик CMC Markets Леон Ли.

В ноябре-декабре китайские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) могут снизить потребление нефти, что, вероятно, ограничит спрос и усилит падение цен.

Беспокойство относительно более теплой, чем ожидается, зимы, способной ослабить спрос на нефть и топливо, также оказывает понижательное давление на котировки.

"В этом году зима в северном полушарии сравнительно теплая, что в некоторой степени ограничивает потребление топлива", — говорит Ли из CMC Markets.

В дальнейшем рынки будут следить за тем, как долго Эр-Рияд и Москва будут готовы сдерживать внутреннюю добычу нефти и, соответственно, влиять на мировое предложение.

Между тем 26 ноября состоится очередное заседание Объединенного министерского мониторингового комитета, по итогам которого альянсу ОПЕК+, скорее всего, будет рекомендовано продолжить действующую нефтяную политику и не отказываться от режима сокращения добычи, учитывая слабый мировой спрос, предполагает Келвин Вонг, старший рыночный аналитик OANDA.

"Что пойдет на пользу рынку — сохранение действующих договоренностей о сокращении производства нефти до начала 2024 года или же пересмотр текущих квот (в сторону их повышения)? Это станет ясно в начале декабря", — говорят аналитики ING.

В воскресенье Саудовская Аравия подтвердила, что в декабре продолжит придерживаться добровольного дополнительного сокращения добычи (около 1 млн баррелей в день), в результате чего производство нефти в этой стране останется около 9 млн баррелей в день, сообщил источник в Министерстве энергетики.

Россия сообщила, что продолжит дополнительное добровольное сокращение экспорта нефти и нефтепродуктов в объеме 300 000 баррелей в день до конца декабря.