МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Британские фондовые рынки во вторник повышаются при поддержке сектора товаров личного пользования, передает Reuters. Между тем инвесторы оценивают макроданные, указавшие на замедление британской экономики.

Индексы FTSE 100 и FTSE 250 добавили 0,1% и 0,3% соответственно.

Сектор товаров личного пользования подскочил на 2,2% на фоне резкого роста акций Watches of Switzerland после того, как компания подтвердила свои прогнозы продаж и прибыли на 2024 год. Акции компании в начале торгов подорожали на 13,2%.

Сектор застройщиков повысился на 1,1%. Цены на жилье в Великобритании в октябре прервали полугодовую серию снижений на фоне ограниченного предложения домов.

Акции Persimmon добавили 2,1%. Компания заявила, что в этом году построит больше домов, чем ожидалось ранее.

Бумаги Vistry подорожали на 2,5%. Фирма объявила о сделке стоимостью 819 млн фунтов (1 млрд долларов) с компаниями Leaf Living и Sage Homes о строительстве 2915 домов с этого года.

Между тем сектор добычи драгоценных металлов упал на 1% и возглавил снижение. Цены на золото опустились до минимумов почти за две недели. Нефтегазовый сектор снизился на 0,8%.

Бумаги Naked Wines упали на 23,3%. Компания понизила годовые прогнозы выручки и прибыли из-за слабых показателей на американском рынке.