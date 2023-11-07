МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Фьючерсы на сою достигли максимальных уровней за восемь недель на торгах в Чикаго в понедельник. Погодные условия в Бразилии и Аргентине провоцируют беспокойство относительно будущих поставок, сообщает Reuters.

Фьючерсы на кукурузу по итогам торгов остались у флэтовой линии, а пшеница немного подорожала на фоне ослабления доллара США.

Трейдеры внимательно следят за неустойчивой погодой в Бразилии, которая послужила причиной задержек с севом сои. В ключевом штате Мату-Гросу осадков не хватает, а южные регионы, наоборот, страдают от избытка дождей.

"(Среди участников рынка) ведутся разговоры о том, что это может негативно отразиться на урожае. Думаю, что пока рано делать выводы", — комментирует Джо Вацлавик, президент Standard Grain.

"В Аргентине по-прежнему сухо, хотя ситуация и улучшается. Поэтому, на мой взгляд, рынок просто учитывает в ценах премию из-за погоды в Южной Америке", — добавляет он.

По словам Вацлавика, поддержку фьючерсам на сою могли оказать появившиеся на прошлой неделе сообщения о возможных крупных закупках сои китайскими компаниями.

В понедельник Минсельхоз США отчитался о продаже 126 000 тонн сои в Китай. Такие цифры не очень впечатляют главу Standard Grain — он напоминает, что продажи американской сои китайским покупателям остаются существенно ниже прошлогоднего уровня.

После завершения торгов в понедельник Минсельхоз США сообщил, что урожай кукурузы в стране собран на 81%, сои — на 91%. Оба показателя несколько уступают ожиданиям.

Наиболее активно торгующиеся фьючерсы на сою на CBOT подорожали в понедельник на 12 1/4 цента, до 13,64 доллара за бушель. В ходе сессии они достигали наивысшей отметки с 12 сентября, 13,69 3/4 доллара за бушель.

Фьючерсы на кукурузу остались практически неизменными, на уровне 4,77 1/4 доллара за бушель, фьючерсы на пшеницу выросли в цене на 3 1/4 цента, до 5,75 3/4 доллара за бушель.

Минсельхоз США проинформировал в понедельник о том, что американские экспортеры продали 289 575 тонн кукурузы в Мексику. Отдельно власти сообщили об экспортной инспекции по пшенице, которая оказалась значительно ниже ожиданий.

Что касается посевов, то Минсельхоз оценил состояние 50% посевов озимой пшеницы как "хорошее" или "превосходное" — это на 3 процентных пункта выше прогнозов аналитиков.