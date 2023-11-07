МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Индустрия коллективных инвестиций в октябре достигла успешных результатов, вдвое превысив показатели сентября, при этом больше всего вложений россияне сделали в фонды денежного рынка, работающие с короткими финансовыми инструментами, пишет "Коммерсантъ". "По ошибке". Бизнесмен объяснил инвестирование на Западе

Инвесторы существенно активизировались на рынке, отмечает издание, ссылаясь на данные Investfunds. Так, чистый приток средств в открытые и биржевые ПИФы превысил 36 миллиардов рублей, что больше чем вдвое выше результата сентября (16,7 млрд руб.) и является третьим месячным результатом за всю историю отрасли.

Отмечается, что октябрь 2023 года стал восьмым подряд месяцем с положительным результатом, розничные фонды привлекли свыше 107 миллиардов рублей. При этом основными бенефициарами стали фонды денежного рынка, то есть инвестирующие средства пайщиков на короткие сроки с использованием механизма обратного выкупа или репо. Чистый приток в них достиг почти 39 миллиардов рублей, что на 72,5% выше итогов сентября. Вместе с тем, усилились оттоки из более рисковых фондов акций — с 1,4 миллиарда до 2,5 миллиарда рублей, а фонды смешанных инвестиций потеряли за месяц 2,8 миллиарда рублей против 1,1 миллиарда рублей привлеченных в сентябре.

По данным издания, по итогам октября чистые привлечения во все фонды облигаций составили 842 миллиона рублей, что стало максимальным положительным результатом в 2023 году, но почти в шесть с половиной раз ниже оттока сентября. Основное привлечение шло в фонды валютных облигаций, еврооблигаций, замещающих и юаневых облигаций, сообщает "Ъ".

Ссылаясь на экспертов, издание отмечает, что привлекательность указанных фондов сохранится в ближайшие месяцы.