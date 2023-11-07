МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Во вторник британский фунт снизился против крепнущего доллара США. Инвесторы ждут выхода экономических данных и сигналов о дальнейших шагах Банка Англии, передает Reuters.

На прошлой неделе пара фунт/доллар выросла более чем на 2%, причем этот ее недельный рост был самым сильным почти за четыре месяца. Это произошло после того, как Банк Англии оставил ключевую ставку на 15-летнем максимуме и подчеркнул необходимость продолжать борьбу с инфляцией. В то же время, после сигнала ФРС о том, что цикл ужесточения ее политики, возможно, завершен, доходность в США снизалась, и доллар ослаб.

Рынки с вероятностью более 50% ожидают, что ключевая ставка в Великобритании останется на текущем уровне до июня 2024 года, а также прогнозируют, что в августе следующего года она будет понижена на 25 базисных пунктов.

Возможно, мы не будем понижать ставку от максимума за 15 лет до середины следующего года, сказал в понедельник главный экономист Банка Англии Хью Пилл.

"Мы думаем, что это заявление оказало небольшое негативное воздействие на фунт, и с учетом того, что риторика ФРС оказывает давление фондовые рынки, чувствительный к риску фунт может потерять часть своих завоеваний последнего времени", — сказал главный валютный аналитик ING Крис Тернер.

Доллар США рос во вторник, а наблюдавшееся на прошлой неделе ралли рискованных активов остановилось.

На момент написания статьи пара фунт/доллар торговалась со снижением на 0,15%, по 1,2320. В понедельник она достигала максимума более чем за месяц 1,2428.

"Рынки ожидают, что Банк Англии понизит ставки в 2024 году, но начнет делать это немного позже, чем ФРС, и, возможно, менее интенсивно", — сказал аналитик Unicredit Роберт Мялич, добавив, что котировки фьючерсов на процентные ставки в США являются ориентиром для всего валютного рынка.

Инвесторы ждут выходящих в пятницу отчетов, в том числе по ВВП, балансу внешней торговли и промышленному производству.

"В пятницу выйдут данные по активности в Великобритании, которые покажут знакомую картину: рост ВВП анемичен", — сказал главный валютный аналитик HSBC Пол Маккел.

Вышедшие во вторник результаты опроса показали, что в октябре расходы потребителей в Великобритании росли самым медленным темпом более чем за год, что стало отражением связанных с ростом стоимости жизни опасений.

Пара евро/фунт снизилась на 0,01%, до 86,81.