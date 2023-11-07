МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Индивидуальные инвестиционные счета третьего типа (ИИС-III), которые, как ожидается, заработают с 2024 года, должны позволять покупать ценные бумаги исключительно российских эмитентов — соответствующее предложение уже подготовлено, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Комитет Госдумы поддержал законопроект об ИИС-III

Чтобы граждане не вкладывали в иностранные ценные бумаги, в частности в американские ценные бумаги, "данным законопроектом предполагаются полномочия правительства по определению перечня ценных бумаг, инвестиции в которые с данного счета будут запрещены", сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в ходе пленарного заседания Госдумы, представляя законопроект о введении ИИС-III.

"Понятно, что в первую очередь имеются в виду ценные бумаги вражеских стран, которые, к сожалению, наши граждане пока продолжают покупать", — добавил он.

Аксаков в свою очередь выразил обеспокоенность относительно возможности использования ИИС-III для инвестирования в иностранные ценные бумаги.

"Теоретически она законопроектом предусмотрена, и хотя Алексей Владимирович (Моисеев — прим. ред.) в своем выступлении сказал, что будет специальное решение правительства о том, что будет запрет на инвестирование в иностранные бумаги. Допускаю, что может быть разрешено инвестировать в иностранные бумаги дружественных государств. На мой взгляд, это тоже риск, поскольку мы видим, что часть бумаг, выпущенных в так называемых дружественных странах, к сожалению, не должным образом обслуживаются, и в результате наши российские инвесторы несут потери", — сказал он. Зарубежные акции на "СПБ бирже" 6 ноября торговаться не будут

"Поэтому, с нашей точки зрения, в постановлении правительства должно быть четко записано — инвестировать только в российские бумаги. Мы этот пункт специально отразили в проекте постановления, который предложен к рассмотрению", — продолжил Аксаков. По его словам, авторы законопроекта ко второму чтению пропишут запрет на инвестирование в иностранные бумаги с ИИС-III.

"Очевидно, надо жестко прописать, что… деньги наших инвесторов должны идти на бумаги российских эмитентов", — подчеркнул Аксаков.

"Моя личная позиция, конечно, поддержать предложение депутатов и уточнить, что должны только инвестироваться в российские ценные бумаги (с ИИС-III — ред.)… Здесь вопрос не только того, что деньги надо направлять на развитие нашей промышленности, но еще и безопасность денег граждан", — сказал Моисеев.