МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. В ходе сессии вторника цены на пшеницу в Чикаго снижаются впервые за последние пять сессий. Как сообщает Reuters, более благоприятные условия для созревания озимой пшеницы в США улучшают перспективы мирового предложения в 2024 году и оказывают понижательное давление на цены.

Котировки сои колеблются по обе стороны от флэтовой линии. При этом рынок получает поддержку на фоне опасений относительно погодных условий в Бразилии, приведших к отсрочке сева. Сильный спрос в Китае также оказывает влияние на цены.

К 12.19 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на пшеницу на CBOT снизились в цене на 1%, до 5,70 1/4 доллара за бушель. Кукуруза выросла в цене на 0,3%, до 4,72 1/2 доллара.

Прошедшие в Австралии и Аргентине дожди улучшили перспективы урожая в пострадавших от засухи районах, что также оказывает давление на котировки пшеницы.

Между тем посевы озимых сезона 2024 в Украине, как ожидается, успешно перезимуют и дадут хороший урожай, сообщили во вторник в Национальной академии аграрных наук Украины.

Рынок отслеживает метеопрогнозы в Бразилии, где из-за неблагоприятных погодных условий был отложен сев сои. В штате Мату-Гросу наблюдается засуха, тогда как южные регионы страны страдают от проливных дождей.

По данным таможни, в октябре Китай импортировал 5,16 млн тонн сои, что на 25% превышает показатель октября 2022 года, но отстает от прогнозов аналитиков. Поставки бразильской сои в КНР по-прежнему идут с отставанием от графика.

Тем не менее высокие темпы сбора урожая американских кукурузы и сои оказывают давление на котировки. По состоянию на 6 ноября урожай кукурузы собран на 81% против среднего прогноза аналитиков 82% и среднего 5-летнего уровня 77%.

Урожай сои собран на 91% против среднего прогноза аналитиков 92% и среднего 5-летнего уровня 86%.

Инвестменеджеры держали открытыми длинные позиции по кукурузе, сое, соевому маслу и пшенице на CBOT в понедельник, а также короткие позиции — по соевому шроту, сообщили трейдеры.