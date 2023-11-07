МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Цены на медь на торгах во вторник откатились от месячных максимумов. Доллар укрепляется, а данные по внешней торговле Китая вновь указывают на неуверенность восстановления его экономики, пишет Reuters.

По состоянию на 11.20 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME упали на 1%, до 8159 долларов за тонну. В понедельник они достигали максимальной отметки со 2 октября, 8260 долларов за тонну.

Укрепление доллара оказывает давление на цены цветных металлов.

Вышедший во вторник отчет показал, что в октябре импорт в Китай вопреки прогнозу вырос, но сокращение экспорта ускорилось.

"Восстановление (экономики) Китая все еще идет неуверенно, так что на рынке металлов, вероятно, в течение какого-то времени — как минимум в краткосрочной перспективе — будет сохраняться волатильность", — отмечает стратег-аналитик по сырьевым рынкам в ING Ева Мэнти.

"Пока рынок не увидит признаков устойчивого восстановления и экономического роста в Китае, вряд ли можно ожидать долгосрочного подъема котировок цветных металлов", — добавляет аналитик.

Импорт нерафинированной меди и медных полуфабрикатов в КНР в октябре увеличился в годовом сопоставлении, но, по словам Мэнти, это частично обусловлено низкой базой сравнения — ведь год назад в Китае поддерживался локдаун.

В следующие несколько дней будут опубликованы важные данные по кредитованию в Китае. Особое внимание рынка привлечет статистика общего социального финансирования.

Опасения относительно спроса на медь и отсутствие таких опасений в отношении предложения рафинированной меди вызвали формирование крупного дисконта, с которым медь на рынке спот торгуется в сравнении с 3-месячными фьючерсами. Этот дисконт достиг 31-летнего максимума на отметке 84 доллара за тонну.

Алюминий упал во вторник на 1%, до 2263 долларов за тонну, никель потерял 2,5% и торговался по 17 985 долларов, цинк подешевел на 0,7%, до 2554 долларов, свинец снизился на 0,3%, до 2174 долларов, а олово — на 1,2%, до 24 380 долларов.