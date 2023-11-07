МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Котировки золота во вторник опустились к 2-недельному минимуму на фоне укрепления доллара США, сообщает Reuters. Трейдеры готовятся к выступлениям руководителей Федеральной резервной системы (ФРС). Эти выступления состоятся позже на этой неделе и могут содержать сигналы о перспективах процентных ставок.

Около 13.21 по Гринвичу спот-цены на золото упали на 1%, до минимума с 24 октября 1957,50 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX подешевели на 1,2%, до 1964,70 доллара за унцию.

"Цены на золото, судя по всему, снижаются после того, как не смогли пробить вверх ключевое сопротивление 2000 долларов за унцию. Это спровоцировало фиксацию прибыли. Рост доллара против корзины основных валют также довлеет над ценами", — отметил Майкл Хьюсон, главный рыночный аналитик CMC Markets.

Индекс доллара вырос на 0,4% против корзины других основных валют, сделав золото более дорогим для иностранных покупателей.

Рынок золота ждет новых сигналов возможного смягчения денежно-кредитной политики ФРС, прежде чем ралли сможет возобновиться, полагает рыночный аналитик Kinesis Money Карло Альберто де Каса.

На текущей неделе ожидаются выступления некоторых представителей ФРС. Председатель ФРС Джером Пауэлл должен выступить в среду и четверг.